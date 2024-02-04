Электромобили Volvo теряют позиции и уступают рынок китайцам

10:46 2024-02-04
Электромобили Volvo теряют позиции и уступают рынок китайцам

Polestar намерен рассмотреть возможность передачи части своей 48-процентной доли в компании другим акционерам, включая Geely.

Компания Volvo заявила, что больше не будет финансировать специализированный электромобиль Polestar. Более того - рассмотрит возможность передачи части своей 48-процентной доли в компании Polestar другим акционерам, включая китайскую Geely.

Как уточняет Уahoo.com, большая часть Polestar сегодня и так принадлежит председателю Geely Эрику Ли. Эта новость стала последним ударом по Polestar - пионеру в производстве электромобилей, который изо всех сил старался не отставать от конкурентов премиум-класса - таких как Tesla.

"Он остается убыточным при том, что его автомобили получают признание критиков. Когда-то предсказывали, что автомобили с батарейным питанием будут доминировать на автомобильном рынке к концу этого десятилетия, но в последние месяцы эта вера исчезла из-за замедления продаж и переноса целевых показателей", - пишет издание.

Ожидается, что впервые за семь лет продажи электромобилей в 2024 году снизятся в Германии, которая считается крупнейшим автомобильным рынком Европы.

По мере того, как интерес водителей падает, конкуренция обостряется. Рынок становится все более жестким, поскольку недорогие китайские производители выходят на международный рынок, что приводит к ценовым войнам в США и Европе.

На прошлой неделе после того, Tesla предупредила, что в 2024 году рост производства будет “заметно ниже”, ее акции упали на 12%.

"Polestar - это дорогой автомобиль и новый бренд. Такое сочетание довольно сложно поддерживать в условиях высокой конкуренции на рынке”, - отмечают эксперты.

Несмотря на заверение и настойчивое заявление Geely о том, что она “продолжит оказывать полную операционную и финансовую поддержку”, акции Polestar упали в четверг на 14%, достигнув нового минимума.

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