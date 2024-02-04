Подбор лампы для досвечивания растений: советы эксперта

Однозначно, это должны быть светодиодные лампы "ФИТО". Этот класс обозначает, что лампы предназначены для подсвечивания растений.

Какие лучше выбрать - трубчатые или колбовые, тут все зависит от площади досветки.

Если для подоконника, то лучше брать светодиодные трубчатые лампы. Расход электроэнергии минимальный.

Производитель заявляет на такие лампы длительный срок эксплуатации. Стоят они дороговато, но зато экономичные в использовании.

Лучший эффект достигается, если расстояние от лампы до растения не менее 10 см. При таком расстоянии достигается оптимальная освещенность.

Если рассады сажается много, и для этого отводится комната, то нужны фитопрожекторы. Сейчас это не дефицит, купить их можно там, где продаются электротовары.