Проверенные в деле помидоры, которые гарантированно дадут хороший урожай

Яблонька России, беспроблемный, некапризный сорт. Очень обильно плодоносит, на одном кусте завязывается не менее 50 плодов одновременно. Этот томат отлично подходит для консервации, плоды в банках хорошо сохранятся и не лопнут.

Де Барао, неприхотливый, холодостойкий, теневыносливый сорт. Урожай можно снимать с кустов в течении 90 дней до самых холодов. Томаты хороши в засолке, как и Яблонька России, имеют толстую, плотную кожицу, поэтому не лопнут в банке.

Данко – отличный сорт, его можно использовать как в засолке, так и в свежем виде, будет одинаково вкусно. Плодоносит в любых климатических условиях. Имеет очень тонкую кожицу, может трескаться при консервации. Плоды крупные, очень вкусные со сладкой мякотью и сильным ароматом.

Взрыв, этот сорт засухоустойчив, раннеспелый, низкорослый, в высоту достигает до 65 см. Требует пасынкования, формирования кустов, так как стебли сильно раскидистые. Помидоры красивые, аккуратные, круглые, красные, весом около 100 г, хорошо подходят для засолки и консервации.