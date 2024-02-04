Германия делает большой разворот в миграционной политике

Германия - страна иммигрантов. Там проживает более трех миллионов беженцев и лиц, ищущих убежища. Это больше, чем в любой другой европейской стране. Мигранты мечтают о Германии, их привлекает там интересный рынок труда и щедрые социальные льготы.

В прошлом году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось более чем на 50 процентов, и система записи достигла своего предела, пишет Уahoo.com.

Правые популисты обвиняют правительство в неспособности справиться с миграционным кризисом. На этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц принял историческое решение ужесточить иммиграционное законодательство.

Миграционный кризис наиболее очевиден в Тегеле - бывшем аэропорту, который власти превратили в центр для беженцев. Он открылся в 2022 году, когда тысячи украинских беженцев ежедневно прибывали в Берлин. Сегодня их более миллиона.

В Тегеле проживает около 5000 беженцев и лиц, ищущих убежища. Он несколько раз расширялся и сегодня вмещает до 7000 человек. Но больше расширяться не будет.

В 2023 году прошение о предоставлении убежища в Германии подали почти 300 000 человек. Это самый высокий показатель с 2015 года, когда страна приняла более миллиона человек, в основном из Сирии.

Основными странами происхождения беженцев являются Турция, Сирия и Афганистан. Согласно новым законам, льготы для людей, ищущих убежища, будут сокращены.