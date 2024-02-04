Как избавиться от проволочника на участке: советы бывалых дачников

О нападении проволочника на картофель можно понять по кустам. Они отстают в росте, хилые и выглядят болезненными.

Личинки подъедают нежные стебли в прикорневой части, повреждают клубни, в мякоти видны ходы.

У таких клубней снижается срок хранения. Проволочник заносит различные бактерии, грибок, что вызывает гнили.

Личинки похожи на небольших тонких гусениц светло-жёлтого цвета. Бороться с ними трудно, но возможно.

Глубокая перекопка осенью и своевременное известкование сдерживают размножение жуков.

Ранней весной можно выловить часть личинок с помощью приманок.

Для этого закапываем небольшие кусочки картофеля на глубину около 10 см, место помечаем.

Через несколько дней приманки выкапываем вместе с личинками и уничтожаем.

За 1-2 недели до посадки картофеля высеваем гнёздами по 10-15 зёрен семена ячменя или овса через 50 - 60 см.

При появлении всходов приманочные растения выкапываются с комом почвы и содержащимися в нём личинками проволочника.

Хорошими приёмами являются известкование кислых почв, борьба с сорняками, а также посадка бобов и гороха.