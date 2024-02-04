Как избавиться от проволочника на участке: советы бывалых дачников

О нападении проволочника на картофель можно понять по кустам. Они отстают в росте, хилые и выглядят болезненными.
Личинки подъедают нежные стебли в прикорневой части, повреждают клубни, в мякоти видны ходы.
У таких клубней снижается срок хранения. Проволочник заносит различные бактерии, грибок, что вызывает гнили.
Личинки похожи на небольших тонких гусениц светло-жёлтого цвета. Бороться с ними трудно, но возможно.
Глубокая перекопка осенью и своевременное известкование сдерживают размножение жуков.
Ранней весной можно выловить часть личинок с помощью приманок.
Для этого закапываем небольшие кусочки картофеля на глубину около 10 см, место помечаем.
Через несколько дней приманки выкапываем вместе с личинками и уничтожаем.
За 1-2 недели до посадки картофеля высеваем гнёздами по 10-15 зёрен семена ячменя или овса через 50 - 60 см.
При появлении всходов приманочные растения выкапываются с комом почвы и содержащимися в нём личинками проволочника.
Хорошими приёмами являются известкование кислых почв, борьба с сорняками, а также посадка бобов и гороха.
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