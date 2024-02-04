Древнюю птицу додо, возможно, скоро смогут возродить

Футуристический план стал возможен только теперь, когда компания из Далласа расшифровала весь геном додо.

Стартап ранее заявлял, что планирует воссоздать тасманского волка и шерстистого мамонта.

Ученые не могут воссоздать вид с нуля, поэтому им придется найти способ поместить специфические гены дронта в эмбрион существующего животного.

Это само по себе непростая задача. Следующим шагом будет сравнение этой генетической информации с генами близкородственных птиц, таких как никобарский голубь и родригесский пасьянс, (вымерший гигантский нелетающий голубь), чтобы выяснить мутации, которые «делают дронта дронтом».

Птица, созданная с использованием такого подхода, будет гибридом, напоминающим своего предка.

Окончательный план состоит в том, чтобы вернуть птиц на Маврикий, где они жили до того, как были уничтожены людьми.

С 2021 года компания привлекла еще 150 миллионов долларов США для проекта на общую сумму 225 миллионов долларов. Последние инвестиции оценивают стартап в 1,5 миллиарда долларов.

План «очень, очень сложный», прокомментировал Guardian Юэн Бирни, заместитель директора Европейской лаборатории молекулярной биологии, который не участвует в проекте. По словам Бирни, возникают очевидные этические вопросы, когда речь идет о создании вида.

«Есть люди, которые думают, что раз вы можете сделать что-то, то должны, но я не уверен, действительно ли это лучшее распределение ресурсов. Мы должны спасти виды, которые у нас есть, прежде чем они вымрут», — сказал Бирни.

Colossal Biosciences утверждает, эти грандиозные схемы также служат для исследований по сохранению, и есть надежда, что на этом пути могут быть обнаружены полезные инструменты, которые помогут животным пережить нынешний кризис биоразнообразия.

«Мы явно находимся в центре вымирания. И наша обязанность — рассказывать истории и вызывать у людей волнение таким образом, чтобы мотивировать их думать», — сказала Бет Шапиро, ведущий генетик проекта.