Древнюю птицу додо, возможно, скоро смогут возродить

11:18 2024-02-04
Древнюю птицу додо, возможно, скоро смогут возродить

Компания Colossal Biosciences утверждает, что стала на шаг ближе к возрождению дронта, нелетающей птицы, вымершей в XVII веке, пишет Business insider.

Футуристический план стал возможен только теперь, когда компания из Далласа расшифровала весь геном додо.

Стартап ранее заявлял, что планирует воссоздать тасманского волка и шерстистого мамонта.

Ученые не могут воссоздать вид с нуля, поэтому им придется найти способ поместить специфические гены дронта в эмбрион существующего животного.

Это само по себе непростая задача. Следующим шагом будет сравнение этой генетической информации с генами близкородственных птиц, таких как никобарский голубь и родригесский пасьянс, (вымерший гигантский нелетающий голубь), чтобы выяснить мутации, которые «делают дронта дронтом».

Птица, созданная с использованием такого подхода, будет гибридом, напоминающим своего предка.

Окончательный план состоит в том, чтобы вернуть птиц на Маврикий, где они жили до того, как были уничтожены людьми.

С 2021 года компания привлекла еще 150 миллионов долларов США для проекта на общую сумму 225 миллионов долларов. Последние инвестиции оценивают стартап в 1,5 миллиарда долларов.

План «очень, очень сложный», прокомментировал Guardian Юэн Бирни, заместитель директора Европейской лаборатории молекулярной биологии, который не участвует в проекте. По словам Бирни, возникают очевидные этические вопросы, когда речь идет о создании вида.

«Есть люди, которые думают, что раз вы можете сделать что-то, то должны, но я не уверен, действительно ли это лучшее распределение ресурсов. Мы должны спасти виды, которые у нас есть, прежде чем они вымрут», — сказал Бирни.

Colossal Biosciences утверждает, эти грандиозные схемы также служат для исследований по сохранению, и есть надежда, что на этом пути могут быть обнаружены полезные инструменты, которые помогут животным пережить нынешний кризис биоразнообразия.

«Мы явно находимся в центре вымирания. И наша обязанность — рассказывать истории и вызывать у людей волнение таким образом, чтобы мотивировать их думать», — сказала Бет Шапиро, ведущий генетик проекта.

Марта Фролова
13:45

Марта Фролова

ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам, но там оказалось даже хуже

ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам, но там оказалось даже хуже

Иностранные компании пытаются перенести производство техники из Китая в другие страны, но этот процесс оказался в разы сложнее, чем они думали.
Марта Фролова
12:33

Марта Фролова

Модель OnlyFans Пэрис Оу-Янг разбила авто, в 4 раза превысив скорость

Модель OnlyFans Пэрис Оу-Янг разбила авто, в 4 раза превысив скорость

По имеющимся данным, ДТП было настолько "громким", что австралийская модель OnlyFans Пэрис Оу-Янг перебудила всех жителей элитного района на окраине Сиднея.
Марта Фролова
12:20

Марта Фролова

Брат покойного Моисеева Толкач уличил директора артиста Гороха в обмане на фоне открытия памятника артисту

Брат покойного Моисеева Толкач уличил директора артиста Гороха в обмане на фоне открытия памятника артисту

Ранее Сергей Горох сообщал, что приглашал Маркса Толкача на открытие памятника Борису Моисееву, но тот не захотел приехать. Брат покойного утверждает, что это ложь.
Алиса Семенова
12:14

Алиса Семенова

Чем рис из холодильника полезнее обычного: объясняют эксперты

Чем рис из холодильника полезнее обычного: объясняют эксперты

Диетологи из Китая пришла к выводу: простоявший несколько дней в холодильнике рис превращается в идеальный продукт для профилактики диабета.
Светлана Игнатьева
12:12

Светлана Игнатьева

В Калифорнии случайно раскрыли главную тайну редкой белой акулы

В Калифорнии случайно раскрыли главную тайну редкой белой акулы

Авторы фильма о дикой природе засняли с беспилотника момент рождения детеныша этих морских животных.
Алиса Семенова
12:03

Алиса Семенова

Чудо-огурец, который превратился в самую экологичную губку для посуды

Чудо-огурец, который превратился в самую экологичную губку для посуды

На стеблях цветущих однолетних лиан люффа вырастают причудливые плоды, которые используют в пищу недозревшими.
Алиса Семенова
11:56

Алиса Семенова

Ученые изобрели необычную 3D-кровь для заживления ран

Ученые изобрели необычную 3D-кровь для заживления ран

Ученые из Дублина нашли инновационный способ улучшить заживление ран – кровь, которую создали на 3D-принтере.
article_image 15:10

Хабенский получил орден почета из рук президента России

Владимир Путин подписал указ о награждении известного в РФ актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета.

article_image 14:42

Daily Mail: Доход The Rolling Stones перевалил за 2 000 000 000 USD

Известное издание Daily Mail сообщает, что доход легендарной британской группы "The Rolling Stones" превысил 2 000 000 000 у.е..

article_image 14:39

Робби Уильямс пожаловался на серьезные проблемы с психикой

Британский исполнитель Робби Уильямс убежден, что его проблемы с психикой - плата за популярность.