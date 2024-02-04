Большой Барьерный риф в Австралии защитят с помощью геоинженерии

11:27 2024-02-04
Большой Барьерный риф в Австралии защитят с помощью геоинженерии

В тихоокеанском государстве исследователи ищут способ спасти уникальный памятник природы от последствий глобального потепления.

Австралийские ученые разрабатывают новые технологии для защиты суши и воды от солнечного света. Так они надеются сохранить кораллы от глобального потепления.

В этот раз специалисты прибегли к помощи геоинженерных технологий. Ученые подошли к Большому Барьерному рифу на небольшом пароме, на котором располагалась передвижная научная лаборатория.

В 100 километрах от берега они запустили экспериментальную установку для производства облаков из морской воды.

По словам ведущего автора исследования, океанографа Дэниела Харрисона из университета Саутерн Кросс в Кофс-Харбор, данный проект — первое применение геоинженерной технологии такого рода.

По замыслу ученого, рукотворный туман будет перемешиваться с природными облаками и осветлять их, повышая отражающие свойства.

Это первое применение геоинженерной технологии такого рода. Зарубежные ученые с опаской отнеслись к разработке австралийских коллег, заявив, что те опубликовали слишком мало работ о ней.

Инженеры и океанографы надеются, что искусственные облака позволят продлить жизнь Большого Барьерного рифа до того момента, пока человечество не решит текущие климатические проблемы и охладит планету.

В 2017 году из-за волн тепла в Австралии вызвала массовое обесцвечивание и гибель кораллов на всей протяженности природного объекта в 2,3 тыс. километров.

Всего с 1995 по 2017 год риф потерял более половины своих живых структур в результате нагревания воды, тропических штормов и нападений хищных морских звезд.

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