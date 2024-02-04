Индийский строитель проткнул голову арматурой и смог выжить

Штырь насквозь прошил череп паренька - вонзился в правый висок и вышел с левой стороны.
Нейрохирургам удалось успешно извлечь арматуру. Работяга постепенно идет на поправку.
Это случилось в городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, Санджай Бахе (Sanjay Bahe) не удержался на строительных лесах и упал в колодец.
Голову 21-летнего рабочего насквозь пробил железный штырь. Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.
Мужчину немедленно доставили в больницу. Пациента, давление которого снизилось до критических значений, оперировали сразу несколько нейрохирургов.
Процедура заняла полтора часа, врачам удалось успешно извлечь штырь.
Доктор Прамод Гири (Pramod Giri) заявил, что прут прошел в миллиметрах от основных мозговых артерий, что и позволило пациенту выжить.
Он добавил, что главной задачей докторов было не повредить сосуды во время операции, чтобы предотвратить кровотечение.
По словам Гири, единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента — менингит.
Однако врачи сделают все, чтобы предотвратить развитие заболевания.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Китае.
В голову 56-летнего мужчины вонзился трехметровый железный штырь, упавший на него сверху. Врачам удалось спасти китайца.
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