Индийский строитель проткнул голову арматурой и смог выжить

Штырь насквозь прошил череп паренька - вонзился в правый висок и вышел с левой стороны.

Нейрохирургам удалось успешно извлечь арматуру. Работяга постепенно идет на поправку.

Это случилось в городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, Санджай Бахе (Sanjay Bahe) не удержался на строительных лесах и упал в колодец.

Голову 21-летнего рабочего насквозь пробил железный штырь. Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.

Мужчину немедленно доставили в больницу. Пациента, давление которого снизилось до критических значений, оперировали сразу несколько нейрохирургов.

Процедура заняла полтора часа, врачам удалось успешно извлечь штырь.

Доктор Прамод Гири (Pramod Giri) заявил, что прут прошел в миллиметрах от основных мозговых артерий, что и позволило пациенту выжить.

Он добавил, что главной задачей докторов было не повредить сосуды во время операции, чтобы предотвратить кровотечение.

По словам Гири, единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента — менингит.

Однако врачи сделают все, чтобы предотвратить развитие заболевания.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Китае.

В голову 56-летнего мужчины вонзился трехметровый железный штырь, упавший на него сверху. Врачам удалось спасти китайца.