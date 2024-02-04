Врачи успешно извлекли 14 столовых приборов из кишечника индийца

Мужчина обратился к медикам из-за сильной боли в животе. Врачи сделали пациенту рентген и обнаружили в кишечнике множество инородных тел.

Во время процедуры врачи удалили семь маленьких стальных ложечек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, маленький нож и стержень.

Операцию провела объединенная команда квалифицированных врачей.

Предполагается, что мужчина страдает от болезни Пика - расстройства пищевого поведения, когда человек начинает есть вещи, не предназначенные для употребления в пищу.