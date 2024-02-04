Эксперты пытаются понять, почему в Австралии попугаи массово падают с неба, утратив способность летать

Эксперты в Австралии не могут разгадать загадочную болезнь пернатых на восточном побережье страны. Попугаи здесь сотнями падают с неба, не в состоянии летать, пишет Уahoo.com.

"На этой неделе более 200 радужных лорикетов были взяты под опеку в окрестностях Графтона на севере Нового Южного Уэльса. Их настиг внезапный паралич. Жители Квинсленда поражены таинственным заболеванием, которое назвали синдромом паралича лорикетов", - говорится в сообщении.

Об этом симптоме мало что известно. Оно обычно возникает с октября по июнь, а пик заболеваемости приходится на декабрь-февраль. По одной из версий, причиной данного явления может быть растительный токсин, который пока не идентифицирован.

Ветеринар дикой природы Таня Бишоп сказала, что это также, по-видимому, связано с погодой:

В последнее время мы наблюдаем значительное увеличение числа случаев из-за внезапного изменения погоды от засухи до экстремальных дождей.

Специалист по охране дикой природы Лора Мун рассказала Yahoo, что это "действительно серьезная проблема". По ее словам, с неба лорикеты падают сотнями, а то и тысячами.

Пораженных птиц обычно находят на земле, они выглядят неуравновешенными и не могут летать. При этом признаков травмы или удара у них нет. По мере прогрессирования болезни птицы теряют контроль над всеми конечностями и спиной.

Многие птицы, несмотря на то, что волонтеры пытаются им помочь, гибнут. Впервые непонятная, но губительная болезнь дала о себе знать в 2011-м году, но решения проблемы все еще не найдено. Известно только, что болезнь не заразна для других птиц.