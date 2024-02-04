Ученые изобрели необычную 3D-кровь для заживления ран

Ученые создали биологические чернила из улучшенной в лабораторных условиях крови пациента и напечатали из нее структуру для помещения внутрь открытой раны.
Так как чернила были богаты заживляющими раны тромбоцитами, человек быстро оправился от ранения.
По мнению исследователей, примененная ими технология в будущем сможет восстанавливать и другие ткани человеческого организма — можно будет не только залечивать раны, но и исправлять другие проблемы со здоровьем.
Да и в целом полученный опыт хорошо повлиял на развитие технологии 3D-печати в области медицины. Давайте разберемся в подробностях этого научного достижения.
Чернила для 3D-принтера на основе крови
Своим достижением ирландские ученые поделились в научном журнале Advanced Functional Materials.
Относительно недавно перед ними встала задача излечить человека от глубокой раны.
Для этого они взяли у пациента образец крови и в лабораторных условиях создали из нее богатую тромбоцитами плазму (PRP).
Изначально в периферической крови человека не так много отвечающих за скорость свертывания и восстановления поврежденных тканей тромбоцитов.
Но исследователи смогли увеличить их количество в лабораторных условиях.
Как именно это происходит, описывать в рамках этой статьи нет смысла — это сложный процесс, для объяснения которого нужно много времени.
Обогащенная тромбоцитами плазма впоследствии была смешана с гидрогелем метакрилата желатина (GelMA).
Благодаря ему, кровь пациента стала гораздо гуще, что позволило использовать ее в качестве чернила для 3D-принтера.
На печатном оборудовании ученые создали структуру, способную восстанавливать раны.
В ходе несложной хирургической операции, структура была аккуратно помещена в рану пациента.
Напечатанная плазма может уменьшить шрамы
По результатам тестов, имплантат запускает развитие новых кровеносных сосудов и подавляет образование рубцов.
По словам исследователей, оба свойства "печатной крови" являются ключевыми для успешного заживления ран.
С помощью 3D-печати PRP на каркасе из биоматериала мы можем увеличить образование кровеносных сосудов, а также избежать образования шрамов.
Это приведет к более успешному заживлению ран, – рассказал соавтор исследования Фергал О'Брайен.
Он отметил, что технология потенциально может быть использована для регенерации различных тканей, что существенно повлияет на регенеративную медицину.
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