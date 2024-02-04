Чудо-огурец, который превратился в самую экологичную губку для посуды

Итак, откуда взялся удивительный огурец и что он собой представляет.

История и география продукта

Европейцы называют люффу вьетнамской тыквой, а сами вьетнамцы — хыонг. На языке хинди недозрелые плоды называются тораи.

В 1638 году итальянский ботаник Johann Vesling впервые в европейской научной литературе описал один из сортов люффы, росшей в Египте (Luffa aegyptiaca).

Ученый окрестил это растение египетским огурцом. Люффу в качестве продукта питания используют миллионы людей.

Ее культивируют уже сотни лет. Из плодов, цветков и побегов этого растения готовятся разнообразные кушанья.

В природе люффа растет в тропических и субтропических регионах Азии и Африки.

Растение, которому нужен жаркий влажный климат, выращивают в Китае, Индии, Вьетнаме, Японии, Индонезии, на Филиппинах, в Бразилии, на Кавказе, в Крыму.

Во многих культурах этот овощ издавна являлся важным источником пищи. Особой популярностью люффа пользуются в Китае, Вьетнаме, Таиланде, на Филиппинах, в Индии.

За вкус, кстати, в народе растение так и прозвали - «бешеный огурец». Правда, попросим не путать с тем самым - плодами люффа не бросается, но зато растит их по 70 сантиметров в длину с весом в 3 килограмма на шестиметровой лиане.

Если вы хотите удивить соседей по дачному участку, то стоит быть осторожнее в выборе семян - существует более 50 сортов люффы, но только 2 из них годятся в пищу.

Люффа остроребристая выглядит как ребёнок огурца и кабачка, который решил удариться в панк-рок: туловище имеет форму многогранника с очень острыми рёбрами.

Люди не дожидаются, когда растение станет совсем колючим, и забирают только молодые плоды. Что только с ними не делают: тушат, варят, добавляют в другие блюда… А ещё едят совсем сырыми и консервируют.

Мякоть у него сочная и нежная. А некоторые умельцы берут листья, побеги и цветы, тушат их, заправляют маслом и едят как гарнир.

Когда наступает время созревания плода, та самая нежная мякоть становится сухим волокном. Когда уже и сам плод высыхает, внутри образуется полноценная губка.

Чтобы она была пригодна для мытья посуды, её сушат сначала несколько недель, потом, наоборот, вымачивают столько же, затем снимают кожуру и внутренние волокна очищают от мякоти грубой щёткой.

То, что осталось, моют в мыльном растворе, потом водой, далее сушат. Но и это ещё не всё! Люффу также используют как мочалку, коврик, наполнитель для матрасов и даже как материал для головных уборов. Прессованная губка ещё годится и на фильтр для изоляции.

С люффой цилиндрической всё то же самое. Есть её можно такими же способами, что и предыдущую, но если вас интересует её негастрономическое назначение, то лучше всего из неё получаются мочалки. А выглядит она как кабачок-переросток, который возомнил себя базукой.