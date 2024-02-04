Чем рис из холодильника полезнее обычного: объясняют эксперты

Как правило, при длительном хранении некоторые продукты становятся вредными. Так происходит потому, что в них вырабатываются нитраты. Однако это не касается риса.

Простоявший несколько дней в холодильнике, этот продукт приобретает способность снижать повышенное давление, а также уровень сахара в крови. Дело в том, что после влияния температуры содержащийся в рисе крахмал превращается в устойчивый.

Данное соединение дает чувство сытости, так как рис медленно переваривается, объяснили диетологи. Это, в свою очередь, препятствует образованию глюкозы, что очень важно для диабетиков, пишет Sina.

Недавно группа американских ученых провела исследование и установила наиболее благоприятный тип питания для людей, которые работают в ночную смену.

Диетологи из Национального института заявили, что еда в ночное время суток повышает уровень глюкозы в крови, что является фактором развития диабета, в то время как питание днем предотвращает этот эффект.

Ранее диетолог Елена Кален развеяла миф о пользе питания небольшими порциями. Такой образ жизни не способствует улучшению метаболизма. Наоборот, дробное питание без чувства голода может привести к набору веса.

Кроме того, снижение веса не зависит от потребления воды. Эксперт также добавила, что не стоит полностью отказываться от быстрых углеводов, которые тоже важны для человека.

Поэтому нужно обратить внимание не на качество, а на количество потребляемых продуктов питания, передаёт телеканал.