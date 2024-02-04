ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам, но там оказалось даже хуже

13:45 2024-02-04
ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам, но там оказалось даже хуже

Иностранные компании пытаются перенести производство техники из Китая в другие страны, но этот процесс оказался в разы сложнее, чем они думали.

Американские компании, пытающиеся перевезти производство своей техники из Китая в другие страны, сталкиваются с гигантскими трудностями.

Это напрямую касается Apple, Amazon, Dell, Google и целого ряда других компаний.

Многие из них стремятся наладить выпуск своих гаджетов на территории Вьетнама.

Массовый процесс переноса конвейерных линий за пределы Китая начался еще в 2018 г., когда экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развязал с КНР торговую войну. 

 Компании добились определенных успехов по запуску производства во Вьетнаме, а также в Индии, но теперь им мешают постоянные вспышки коронавируса и нехватка квалифицированного персонала.

В результате процесс обретения независимости от Китая затягивается. Сроки полного отказа той же Apple от услуг китайских специалистов по сборке, даже приблизительные, пока никто не называет.

Быстро перебросить производство из Китая в другие страны у американских ИТ-компаний не получилось. Они почти сразу же столкнулись со множеством трудностей.

Например, в августе 2019 г. выяснилось, что Foxconn использовала детский труд на своих фабриках для сборки умных колонок с голосовым ассистентом Amazon Alexa.

В дополнение к перечисленному компании постоянно сталкиваются с различными политическими барьерами при сборке своих устройств за пределами Китая.

Также обнаружились многочисленные узкие места в цепочках поставок – компоненты оказалось быстрее доставлять в КНР, чем в другие страны.

Показать следующие комментарии
Фото
Марта Фролова
12:33

Марта Фролова

Модель OnlyFans Пэрис Оу-Янг разбила авто, в 4 раза превысив скорость

Модель OnlyFans Пэрис Оу-Янг разбила авто, в 4 раза превысив скорость

По имеющимся данным, ДТП было настолько "громким", что австралийская модель OnlyFans Пэрис Оу-Янг перебудила всех жителей элитного района на окраине Сиднея.
Марта Фролова
12:20

Марта Фролова

Брат покойного Моисеева Толкач уличил директора артиста Гороха в обмане на фоне открытия памятника артисту

Брат покойного Моисеева Толкач уличил директора артиста Гороха в обмане на фоне открытия памятника артисту

Ранее Сергей Горох сообщал, что приглашал Маркса Толкача на открытие памятника Борису Моисееву, но тот не захотел приехать. Брат покойного утверждает, что это ложь.
Алиса Семенова
12:14

Алиса Семенова

Чем рис из холодильника полезнее обычного: объясняют эксперты

Чем рис из холодильника полезнее обычного: объясняют эксперты

Диетологи из Китая пришла к выводу: простоявший несколько дней в холодильнике рис превращается в идеальный продукт для профилактики диабета.
Светлана Игнатьева
12:12

Светлана Игнатьева

В Калифорнии случайно раскрыли главную тайну редкой белой акулы

В Калифорнии случайно раскрыли главную тайну редкой белой акулы

Авторы фильма о дикой природе засняли с беспилотника момент рождения детеныша этих морских животных.
Алиса Семенова
12:03

Алиса Семенова

Чудо-огурец, который превратился в самую экологичную губку для посуды

Чудо-огурец, который превратился в самую экологичную губку для посуды

На стеблях цветущих однолетних лиан люффа вырастают причудливые плоды, которые используют в пищу недозревшими.
Алиса Семенова
11:56

Алиса Семенова

Ученые изобрели необычную 3D-кровь для заживления ран

Ученые изобрели необычную 3D-кровь для заживления ран

Ученые из Дублина нашли инновационный способ улучшить заживление ран – кровь, которую создали на 3D-принтере.
article_image 15:10

Хабенский получил орден почета из рук президента России

Владимир Путин подписал указ о награждении известного в РФ актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета.

article_image 14:42

Daily Mail: Доход The Rolling Stones перевалил за 2 000 000 000 USD

Известное издание Daily Mail сообщает, что доход легендарной британской группы "The Rolling Stones" превысил 2 000 000 000 у.е..

article_image 14:39

Робби Уильямс пожаловался на серьезные проблемы с психикой

Британский исполнитель Робби Уильямс убежден, что его проблемы с психикой - плата за популярность.