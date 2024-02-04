ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам, но там оказалось даже хуже

Американские компании, пытающиеся перевезти производство своей техники из Китая в другие страны, сталкиваются с гигантскими трудностями.

Это напрямую касается Apple, Amazon, Dell, Google и целого ряда других компаний.

Многие из них стремятся наладить выпуск своих гаджетов на территории Вьетнама.

Массовый процесс переноса конвейерных линий за пределы Китая начался еще в 2018 г., когда экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развязал с КНР торговую войну.

Компании добились определенных успехов по запуску производства во Вьетнаме, а также в Индии, но теперь им мешают постоянные вспышки коронавируса и нехватка квалифицированного персонала.

В результате процесс обретения независимости от Китая затягивается. Сроки полного отказа той же Apple от услуг китайских специалистов по сборке, даже приблизительные, пока никто не называет.

Быстро перебросить производство из Китая в другие страны у американских ИТ-компаний не получилось. Они почти сразу же столкнулись со множеством трудностей.

Например, в августе 2019 г. выяснилось, что Foxconn использовала детский труд на своих фабриках для сборки умных колонок с голосовым ассистентом Amazon Alexa.

В дополнение к перечисленному компании постоянно сталкиваются с различными политическими барьерами при сборке своих устройств за пределами Китая.

Также обнаружились многочисленные узкие места в цепочках поставок – компоненты оказалось быстрее доставлять в КНР, чем в другие страны.