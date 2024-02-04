Дайверы были потрясены увиденным, впервые опустившись на дно глубочайшей впадины мирового океана

16:01 2024-02-04
Дайверы были потрясены увиденным, впервые опустившись на дно глубочайшей впадины мирового океана

Они заметили на глубине без малого трехсот метров двухлитровую стеклянную бутылку, камеру GoPro и два человеческих тела.

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Мир полон загадочных природных мест, и многие оставались или остаются загадками до сих пор. Одно из них - так называемая “Большая голубая дыра” в Латинской Америке. Это - кратер на дне Карибского моря, который был открыт только в 2018 году, уточняет Уahoo.com.

Эта дыра - вторая по глубине в мире (274 метра). Она находится очень близко к границе Мексики и Белиза и расположена напротив полуострова Юкатан.

На языке майя “Большая голубая дыра” звучит как "Таам ха". На всю планету ее прославил Жак Кусто в 1960 году. Хотя исследователь морей и океанов так и не решился погрузиться в ее недра, его внук Фабьен и миллиардер, владелец Virgin Group Ричард Брэнсон, согласились отправиться туда на подводной лодке.

Шесть лет назад было проведено первое исследование кратера. То, что там обнаружили дайверы, привело их в недоумение. По мере продвижения корабля вода становилась все темнее и темнее, пока путешественники не наткнулись на слой сероводорода.

После этого больше они не видели ни бактерий, ни рыб, ни водорослей.

Подводный аппарат продвинулся дальше и обнаружил несколько пещер со сталактитами. Это привлекло внимание ученых, поскольку ранее считалось, что они образуются лишь на поверхности Земли.

Продолжая движение, они достигли нескольких метров земли, но не коснулись ее. Там они заметили двухлитровую стеклянную бутылку и камеру GoPro туриста. Это оставило открытым вопрос об уровне загрязнения морей и о том, как далеко может зайти мусор.

Однако это не единственное, что они нашли в экспедиции. К удивлению исследователей, они увидели два человеческих тела. Предполагается, что это водолазы, которым не удалось выбраться на поверхность. И Ричард, и Фабьен проинформировали правительство Белиза об этом.

Таам Джа занимает площадь около 13 690 м2, его стороны почти вертикальные и образуют “большую коническую структуру". Устье, или вход, расположено на 4,5 и 5 метров ниже уровня моря.

В отличие от морских впадин, которые образуются в результате движения тектонических плит и могут достигать глубины до 11000 метров, голубые дыры образуются медленно из-за притока и оттока соленой воды над почвой, образованной известняковыми породами.

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