В Панаме несколько дней искали загадочно исчезнувшего испанского кардинала

79-летний испанский кардинал Хосе Луис Лакунса, епископ епархии Давида, исчез без вести накануне в панамской провинция Чирики.

Об исчезновении уроженца Испании было объявлено в 14:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу) в минувший вторник. Генеральный прокурор Панамы Хавьер Карабальо мобилизовал на поиски команду прокуроров в Чирики, было возбуждено уголовное дело.

В поисках были задействованы также полиция и общественность, сообщает Уahoo.com.

По данным местных СМИ, кардинала обнаружили в районе Бокете, это примерно в 480 километрах от столицы Панамы. Мужчина был в своем автомобиле и дезориентирован, но в целом состояние здоровья у него было удовлетворительным.

Лакунсу доставили в частную больницу города Давиде для обследования. Что с ним случилось, как он оказался за много километров от места служения, неизвестно.

Об этом ЧП информировали Ватикан, который во время поисков держал руку на пульсе.

Лакунса родился в испанской Памплоне 24 февраля 1944 года, но большую часть своей жизни прожил как религиозный деятель в Панаме. Он был провозглашен кардиналом 14 февраля 2015 года Папой Франциском.