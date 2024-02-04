Звезда Болливуда разместила пост о своей смерти, чтобы поднять рейтинг

17:12 2024-02-04
Звезда Болливуда разместила пост о своей смерти, чтобы поднять рейтинг

Поклонники и подписчики не оценили этого трюка, и заклеймили 32-летнюю актрису и модель Пунам Пандей жесткой критикой.

В Индии разразился скандал после того, как выяснилось, что болливудская актриса и модель Пунам Пандей все еще жива после того, как в ее аккаунте в Instagram появилось заявление о том, что она умерла от рака шейки матки, пишет Уahoo.com.

У 32-летней звезды более 1,3 миллиона подписчиков, и они признались, что утро 2 февраля, когда появилась трагическая новость, было для них особенно тяжелым.

После соцсетей новость была “подтверждена” командой Панди ряду индийских национальных новостных агентств, а ее менеджер Никита Шарма рассказал прессе о "непоколебимом духе актрисы во время борьбы с болезнью”.

Но потом объявилась сама Панди - живой и здоровой. Она поделилась серией постов и видеороликов, в которых объявила, что на самом деле она не умерла, а та новость была "рекламным трюком", призванным повысить грамотность женщин о скринингах на рак шейки матки.

Позже актриса признала противоречивость данного шага, написав:

Я ценю теплоту и заботу, которые мир проявил за последние несколько дней. Этот неожиданный ход служит высшей цели, хотя некоторые и восприняли его как проявление дурного вкуса.

Но, прежде чем осуждать меня, прошу признать тревожную озабоченность болезнью, от которой страдают женщины во всем мире.

Но подписчиков и медицинское сообщество эти слова не убедили. Они продолжили критиковать Панди, назвав ее трюк худшим в истории и заклеймили пост как ”отвратительный“ и "бесчувственный”.

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