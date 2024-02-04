Сестры Джиоти и Неха из Индии 4 года притворялись парнями, чтобы заработать денег

20:50 2024-02-04
Сестры Джиоти и Неха из Индии 4 года притворялись парнями, чтобы заработать денег

Отец сильно заболел и не мог работать в семейной парикмахерской: заниматься стрижками решили девушки.

По местным законам, работать индианкам можно только дома или на ферме. Чтобы как-то помочь своей семье, девушкам пришлось пойти на хитрость.

В небольшой индийской деревушке в штате Уттар-Прадеш жила семья Кумари, единственным источником дохода которой была маленькая парикмахерская.

Когда отец семейства заболел и больше не смог работать, у них возникли большие финансовые трудности.

Чтобы как-то сводить концы с концами, сестры Джиоти и Неха решили сами заняться стрижками.

Однако местные патриархальные устои не позволяли девушкам трудиться где-то, кроме дома или фермы.

В индийских деревнях вообще не приветствуется, когда женщина работает, и уж тем более, обслуживает мужчин!

Чтобы работать в парикмахерской,18-летняя Джиоти и 16-летняя Неха коротко остригли волосы, надели на руки браслеты, которые носят местные мужчины, сменили одежду и стали называть себя Дипак и Раджу.

Конечно же, соседи Кумари почти сразу узнали об обмане, но так как посетителями парикмахерской в основном были жители других деревень, индианкам удавалось довольно долго скрывать свой настоящий пол.

На протяжении четырех лет девушки с утра ходили в школу, а днем – работали в парикмахерской.

Бюджетный «салон красоты» находился в небольшом помещении с облупившейся краской на стенах и щелями повсюду.

Джиоти и Нехе удавалось зарабатывать по 400 рупий в день (около 400 рублей). Этих денег хватало, чтобы накормить семью и помочь больному отцу.

Со временем к девушкам пришла уверенность в себе и своем деле, они постепенно начали раскрывать свои личности.

Об индианках узнали местные журналисты, а позже – даже люди в правительстве.

Высокопоставленные чиновники лично посетили дом Кумари и выразили сестрам благодарность за их самопожертвование.

Сейчас Джиоти и Неха больше не стригутся «под мальчиков», но все равно продолжают работать в парикмахерской.

По словам сестер, клиенты простили им обман, узнав о благородных намерениях, и продолжают приходить к ним на стрижки.

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