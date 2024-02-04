Откуда взялась известная фраза «уйти по-английски»

Действительно ли англичане, известные всему миру своей вежливостью и предупредительностью, ведут себя именно так?..

История возникновения фразы: уйти по-английски

Сами англичане тоже активно пользуются этой фразой, но они говорят ее иначе. “Уйти по-французски”, – именно так она звучит в их среде. Есть два предположения относительно того, как зародилось подобное заявление:

— культурное;

— историческое.

Согласно первой версии, во Франции XVIII века было принято покидать балы незаметно для организаторов.

Но в XIX французы начали говорить так об англичанах, ведь между странами существовала давняя конкуренция.

Историческая версия выглядит более правдоподобной, она имеет больше оснований, хотя тоже может оспариваться, ведь доказывать подобные вещи крайне сложно.

Есть мнение, что эти крылатые слова появились в 1756—1763 гг., когда велась так называемая Семилетняя война, в которой англичане и французы были на разных сторонах.

Некоторые исследователи подмечают, что словами “уйти по-французски” английские военные посмеивались над соперниками – французами, указывая на их любовь к дезертирству и самовольным отлучкам.

Фраза звучала как «to take French leave». Далее же французы переиначили ту же фразу, стали употреблять ее уже в отношении англичан – и она стала расхожей и в их рядах.

Интересный факт:эту версию можно назвать правдоподобной уже потому, что между англичанами и французами действительно наблюдались постоянные взаимные обвинения, эти народы открыто конкурировали.

Шутки, зародившиеся в одном лагере, и обращенные против врага, нередко возвращались в обратном толковании, как и произошло с этой фразой, которая оказалась настолько удачной, что разлетелась по всему миру.

Использование фразы в послевоенные времена

Рассматривая эволюцию этого крылатого выражения, следует отметить, что в XVIII веке активно использовались оба его варианта, как про англичан, так и про французов.

Такие слова летели вслед всем, кто покинул званое мероприятие, не оповестив хозяев и окружение.

Они призваны были подчеркнуть, что ушедший гость далек в своем поведении от норм хорошего тона.

Ведь прощаться с организаторами или хозяевами было обязательно, а с друзьями и окружением – крайне желательно.

Используя эту фразу, посмеивались над теми, кто в срочном порядке и тайно удаляется с дамой, или не в состоянии продолжить вечеринку из-за обилия выпитого.

В любом случае, такими словами подчеркивалось аморальное, невежливое поведение человека.

Вражда, традиции и крылатые слова

В любом случае, обвинять англичан в отсутствии этикета было бы бессмысленно, так как в традициях этой страны вежливость очень уважается, и прощаться с хозяевами принято.

Для них характерно предупредительное поведение, вежливые манеры, и сомневаться в этом не приходится.

Равно как и в том, что в этом языке присутствует масса крылатых фраз, связанных с французами, выставляющих их в неприглядном свете.

Еще одна разошедшаяся по миру фраза гласит: “простите за мой французский”, этими словами принято извиняться за произнесенные фразы, и она широко применяется даже в России.

Есть другие слова, обличающие давних конкурентов англичан: “помогать как француз”, что значит предаваться безделью в ситуации, когда необходимо участвовать в решении проблемы.

Все перечисленные и многие другие фразы сводятся к тем временам, когда нации враждовали, и люди стремились как можно остроумнее обличить врагов. Это совершенно нормальное явление, которое прослеживается в языках множества других народов.

В русском языке сарай – это довольно неприглядное подсобное строение, а у монголо-татар во времена ига был Сарай-Бату, город, ставший центром Золотой Орды.

Рыжий таракан называется пруссаком, и с Пруссией Россия тоже вела тяжелую войну. Аналогичные примеры можно приводить бесконечно.