Одно из природных явлений люди назвали "Волосы ангела"

23:21 2024-02-04
Одно из природных явлений люди назвали "Волосы ангела"

Жители Австралии, увидев необычное явление, рассказали о своих впечатлениях от увиденного в социальных сетях.

Паутину, появившуюся на дороге, некоторые очевидцы спутали с сеткой. Но когда поняли, что это не так, были не только обескуражены, но и заинтересовались.

А у одного австралийца появившаяся на его участке паутина вызвала испуг, и он стал призывать вызвать учёных.

Однако, были и те, кто не только не испугался необычного явления, но восхитился его красотой.

Необычайно тонкая паутина словно прозрачной вуалью или покрывалом окутывала всё вокруг.

Очевидцы описывают, что длина паутины местами доходила до километра.

Объяснение учёных

Специалисты-арахнологи дали объяснение столь редкому и необычному явлению.

По их словам, паутина, вызывающая такие противоречивые эмоции, появляется после длительных проливных дождей.

Так произошло в Австралии, когда в регионе прошли сильные дожди с ураганным ветром.

Немало людей остались без электричества, а кого-то затопило вместе с машиной.

Но ведь от наводнения пришлось спасаться не только людям, но и паукам.

Интересную характеристику такой тактике выживания пауков дали эксперты, назвав её «полётами на воздушном шаре».

По их словам, паукам приходится выбрасывать свою шелковую нить, чтобы таким образом подняться на возвышенность.

Спасаясь от наводнения, пауки вынуждены действовать очень быстро. И для того, чтобы зацепиться, они выбрасывают шелк на кусты, деревья и здания.

Размеры развёрнутой паутины напрямую зависят от масштаба разгулявшейся природной стихии.

Так однажды большие паутинные листы появились между двумя австралийскими городами. Ими были покрыты все водно-болотные угодья.

Специалисты отмечают, что именно такой способ миграции используется пауками во всём мире для путешествий.

Учёные спешат успокоить арахнофобов, поясняя, что при улучшении погоды пауки разбегаются. А если ночь была холодной, одеяло паутины исчезает.

Доказано, что для человека не представляет опасности ни один из видов пауков, плетущий такие паутины.

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