Заболевания, которые развиваются от постоянной работы за компьютером

23:26 2024-02-04
Заболевания, которые развиваются от постоянной работы за компьютером

Немецкий Федеральный институт Профессиональной безопасности и здоровья назвал распространенные болезни офисного работника.

Заболевания эти широко распространены среди людей, подолгу работающих на ПК.

Медики поставили цель рассказать начинающим программистам, дизайнерам, операторам о возможном вреде долгой работы за компьютером.

Тем, кому не посчастливилось избежать этих заболеваний, специалисты рассказывают, как можно избавиться от напасти.

Выделяют три основных заболевания компьютерщиков: зрительный синдром, туннельный синдром, ожирение и все, что с ним связано.

Зрительный синдром заключается в постепенном ухудшении зрения в результате постоянного напряжения глаз.

Каким бы качественным не был бы монитор, все равно человек смотрит в одну точку — и никакие ухищрения производителей тут не помогут, все дело в физиологии.

При переутомлении глаз мы забываем моргать, мышцы глазного яблока «отвыкают» от быстрой фокусировки взгляда на каком-либо предмете. В результате зрение может значительно упасть.

Кстати симптомы зрительного синдрома очень характерны: затуманивание зрения, затрудненная фокусировка, быстрая утомляемость.

Кроме того, можно также выделить жжение в глазах, покраснение глазных яблок, боли при движении глаз.

Туннельный синдром заключается в травме кисти руки, которой мы работаем с мышкой.

Поскольку движения мышкой приблизительно одинаковы в течение долгого времени, кости немного «стягиваются», травмируя так называемый срединный нерв.

В результате возникают крайне неприятные болевые ощущения в кисти руки: возникают боли в руке, вы чувствуете неудобство, пытаясь поднять тяжелый предмет, сжатие кулака тоже может сопровождаться болями.

Ожирение.Тут все ясно — неподвижный образ жизни, употребление фастфуда или других типов высококалорийной пищи приводит к постоянному увеличению массы тела, в результате чего человек за короткое время поправляется настолько, что его трудно узнать.

Конечно, осторожный компьютерщик может не допустить возникновения ни одного упомянутого заболевания, но для этого придется изрядно потрудиться: записаться в тренажерный зал, купить витамины для глаз, посещать офтальмолога, следить за своим питанием.

Эти же советы подходят и тем, кто уже страдает одним из упомянутых заболеваний. Все-таки правильно говорит старинная пословица: «Лучше поздно, чем никогда».

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