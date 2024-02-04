Что будет, если есть бананы каждый день: польза и вред такого лакомства

Слишком часто употреблять бананы можно далеко не всем.

Явным преимуществом фрукта является большое содержание в составе полезных веществ, например, витамин С, фосфор и антиоксиданты. Также в бананах есть калий и магний, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.

Бананы отчасти помогают и нормальной работе кишечника, благодаря своим обволакивающим свойствам. Кроме того, они поднимают настроение, снижают стресс и неплохо утоляют чувство голода.

В то же время к минусам бананов можно отнести то, что в них много сахара. Из-за этого их не стоит регулярно употреблять людям с диабетом, а также тем, кто хочет похудеть.

Не рекомендуется этот фрукт и при синдроме раздражённого кишечника, так как он может спровоцировать вздутие живота.

Кроме того, бананов лучше избегать людям с проблемными сосудами, ишемической болезнью сердца и склонностью к образованию тромбов, так как этот фрукт способствует сгущению крови.