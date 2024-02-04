Почему Китай называют «Поднебесная»

Название «Поднебесная» было придумано самими китайцами, но в скором времени укрепилось во всем мире как второе название страны.

В давние времена китайцы называли свои земли Тиень Ся, что дословно переводится как «то, что располагается под небом».

В древности, для китайцев небо было основной частью веры.

Императора они считали представителем небес, и жил он в святыни пол названием, Храм Неба.

Древний народ считал, что на небесах находятся все боги, но они не способны доносить свою волю смертным.

Именно поэтому их волю передавал император, через которого они общались с народом.

Первое, известное нам упоминание о Поднебесной, относится к временам правления династии Шан.

Китай никогда не славился своими возможностями в завоевании и военном деле.

Народ верил в то, что их защищает небо, и их земли и народ являются избранными, а небо убережёт их от невзгод.

Народ Китая до сих пор чтит память о культе неба и считает, что ему покровительствует небо, защищая от бед.