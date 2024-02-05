Простой и недорогой грунт для растений, который понравится любому огороднику

Разбираемся, какой грунт выбрать при посадке растений.

Компост:

Там богатый набор микроорганизмов, и не факт, что в ограниченном объеме горшка слабые корешки рассады справятся с этим разнообразием.

Избыток питания ей вообще вреден, а некоторую бедность грунта при необходимости можно компенсировать подкормками. Заодно и корешки активнее развиваться будут – в поисках чего повкуснее.

Почва с грядок:

Там, где росли овощи, вполне могли схорониться жучки-червячки и всякие разные накопившиеся за годы огородничества патогенные грибы/бактерии.

Эти два фактора риска можно "обнулить", прогрев землю в духовке.

Грунт после прогрева будет "мёртвым", в нем не будет ничего: ни полезного, ни вредного. Просто стерильный субстрат.

Берите землю из-под многолетних сорняков. С "поля-с-луга", как говорится, верхний плодородный слой. Обеззаризить грунт можно замораживанием.

Земля с тех мест, где растениям в дальнейшем расти придётся:

Даже если у вас глина, не стоит выращивать рассаду в нежнейшем торфяном субстрате.

Тогда пересадка на ПМЖ ей дорого достанется, болеть будет. Ведь послепересадочный стресс будет усугубляться сильно отличающимся грунтом.

Как без лакмуса проверить пригодность грунта для рассады:

Кресс-салатом, это отличная культура! Всходит быстро (на 3-4 день от посева) и быстро растёт, очень не любит загрязнённых почв, а также почв с высокой кислотностью.

Для эксперимента вам понадобится упаковка семян и несколько плошек (чашек Петри или чего-то аналогичного).

В качестве контроля можно использовать обычную фильтровальную бумагу. При необходимости её прекрасно заменяют бумажные полотенца, сложенные в несколько слоёв.

Сеем семена - равное количество и в контрольной, и в опытной группе.

Если количество и сила проростков в контрольной группе будет больше, чем в экспериментальной, корешки у них длиннее, а уродливых растений меньше – почвогрунт для рассады непригоден.