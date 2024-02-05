Простой и недорогой грунт для растений, который понравится любому огороднику

Разбираемся, какой грунт выбрать при посадке растений.
Компост:
Там богатый набор микроорганизмов, и не факт, что в ограниченном объеме горшка слабые корешки рассады справятся с этим разнообразием.
Избыток питания ей вообще вреден, а некоторую бедность грунта при необходимости можно компенсировать подкормками. Заодно и корешки активнее развиваться будут – в поисках чего повкуснее.
Почва с грядок:
Там, где росли овощи, вполне могли схорониться жучки-червячки и всякие разные накопившиеся за годы огородничества патогенные грибы/бактерии.
Эти два фактора риска можно "обнулить", прогрев землю в духовке.
Грунт после прогрева будет "мёртвым", в нем не будет ничего: ни полезного, ни вредного. Просто стерильный субстрат.
Берите землю из-под многолетних сорняков. С "поля-с-луга", как говорится, верхний плодородный слой. Обеззаризить грунт можно замораживанием.
Земля с тех мест, где растениям в дальнейшем расти придётся:
Даже если у вас глина, не стоит выращивать рассаду в нежнейшем торфяном субстрате.
Тогда пересадка на ПМЖ ей дорого достанется, болеть будет. Ведь послепересадочный стресс будет усугубляться сильно отличающимся грунтом.
Как без лакмуса проверить пригодность грунта для рассады:
Кресс-салатом, это отличная культура! Всходит быстро (на 3-4 день от посева) и быстро растёт, очень не любит загрязнённых почв, а также почв с высокой кислотностью.
Для эксперимента вам понадобится упаковка семян и несколько плошек (чашек Петри или чего-то аналогичного).
В качестве контроля можно использовать обычную фильтровальную бумагу. При необходимости её прекрасно заменяют бумажные полотенца, сложенные в несколько слоёв.
Сеем семена - равное количество и в контрольной, и в опытной группе.
Если количество и сила проростков в контрольной группе будет больше, чем в экспериментальной, корешки у них длиннее, а уродливых растений меньше – почвогрунт для рассады непригоден.
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