Лучшая насадка для ловли карася: советы бывалых

Сначала нужно приготовить саму перловку. Мы с вами сделаем это грамотно – варить не будем, а именно запарим крупу.

Для этого понадобится термос. Засыплем в него перловку. Её количество не должно превышать1/3 объёма колбы, иначе может случиться беда.

Прямо в термос добавим чайную ложку мёда, зальём кипятком, закроем крышкой.

Если внести мёд после запаривания, то его запах не сможет долго задерживаться в нашей насадке, и при попадании в воду будет почти сразу вымыт.

Запаривать будем два часа, если нужна жёсткая перловка, или три часа – если более мягкая.

Дольше держать крупу в термосе нет смысла, ибо тогда перловка разварится, и будет плохо держаться на крючке.

По окончании запаривания воду сольём, а перловку вытряхнем.

Внимательно посмотрим на этот восхитительно пахнущий продукт, чтобы решить, сколько нам будет нужно его в качестве насадки.

Первый вариант:

Возьмем это количество, и аккуратно рассыплем на полотенце, чтобы удалить влагу.

Остальное отложим, чтобы позже добавить в прикормку. Хорошая привычка добавлять в прикорм то, что будет надеваться на крючок, на рыбалке всегда себя оправдывает.

Перловку переместим с полотенца в какую-либо ёмкость или пакет, и возьмём панировочные сухари.

Одной чайной ложки с верхом на стакан уже запаренной перловки обычно бывает достаточно, но если сухарей окажется больше, вреда не будет. Соединяем, перемешиваем.

Мы получили отличную насадку для карася и другой мирной рыбы, и это был первый вариант. А сейчас мы попробуем нашу насадку, и без того очень хорошую, существенно улучшить.

Для этого вернёмся к тому месту, где мы вытряхнули запаренную перловку из термоса.

Это будет вариант второй:

Просим жену сварить немного сахарного сиропа. Обязательно чистого – без лимонной кислоты и тому подобного – только вода и сахар.

В случае отказа узнаём, как это делается, и варим сами – ничего сложного в этом нет.

Вот один из способов: в сахар надо влить воду в количестве 1/3 от его объёма, греть на медленном огне, помешивая, до получения сиропа.

Сироп выливаем в отложенную для насадки перловку, тщательно перемешиваем. Он должен равномерно покрыть зёрна, его излишек не нужен.

Можно просто, перемешав, вывернуть всё в дуршлаг, и подождать, пока лишний сироп стечёт.

Панировочные сухари смешиваем в равной пропорции с манной крупой.

Добавляем небольшое количество сушеного чеснока – того, что продаётся в качестве приправы в пакетиках. Но только аккуратно, чтобы не перебить запах мёда.

Высыпаем всё это в перловку, и в очередной раз перемешиваем.

Но и это ещё не всё. Зёрнышки равномерно распределяем на блюде, и помещаем в микроволновку. Таймер – на 1 или 0,5 минуты, в зависимости от мощности устройства.

На выходе должна получиться глазурированная, почти не липнущая к рукам, аппетитно пахнущая, сладкая перловка. Повар из армейской столовой такое не готовил. А мы сделали.

Небольшое уточнение:

Для этого второго варианта перловку желательно помягче, поэтому - три или три с половиной часа в термосе. С микроволновкой по началу тоже могут потребоваться опыты.

Главное, на что ориентироваться – наша насадка не должна подгореть. Горелое для рыбалки не годится.