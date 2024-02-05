Похищенная полвека назад богатая наследница газеты из США Пэтти Херст сама стала членом банды

09:16 2024-02-05
Похищенная полвека назад богатая наследница газеты из США Пэтти Херст сама стала членом банды

Эта история потрясла Америку и вправе претендовать на крутой сюжет для кинофильма.

Наследница газеты Патриция "Пэтти" Херст была похищена под дулом пистолета 50 лет назад малоизвестной вооруженной революционной группировкой "Армия освобождения Симбиона", сообщает Уahoo.com.

Эта история с 19-летней студенткой колледжа случилась в штате Калифорния и привела к тому, что Херст сама вместе с похитителями пошла на ограбление банка в 1974 году.

Похищение и последующий судебный процесс над Херст стал одним из самых сенсационных и захватывающих дел в США 1970-х годов.

Херст в группе выступала под именем “Таня”, она осудила свою семью и позировала для фото с оружием в руках. Самозваные радикалы рассматривали аспекты американского общества как расистские и деспотичные, а их обвиняли в убийстве директора калифорнийской школы.

По данным ФБР, Херст, как член богатой и влиятельной семьи, была похищена, чтобы привлечь внимание к Симбионтской армии освобождения. Группа потребовала пожертвования продуктов питания и денег для бедных в обмен на освобождение девушки.

Ее семья выплатила выкуп в размере 2 миллиона долларов, но Херст не отпустили.

ФБР напала на ее след и арестовала в 1975 году в Сан-Франциско. Судебный процесс над Херст был одним из самых сенсационных за это десятилетие: за нападение на банк студентку приговорили к 7 годам тюремного заключения.

Президент США Джимми Картер смягчил приговор в 1979 году, а позже она была помилована другим президентом - Биллом Клинтоном.

Внучке богатого газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста 20 февраля исполнится 70 лет. Теперь она известна как Патриция Херст Шоу - новую фамилию она взяла после того, как вышла замуж за офицера полиции, который охранял ее.

Как живется наследнице богатой газетной империи сегодня? В последние годы она появлялась в новостях только благодаря своим собакам, которые завоевали призы на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства.

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