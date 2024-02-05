Огородники рассказали о лучших сроках уборки моркови

09:28 2024-02-05
Огородники рассказали о лучших сроках уборки моркови

Многие огородники считают, что морковь готова к уборке, когда у нее раскинется ботва, но это не совсем правильное утверждение.

Еще одной грубой ошибкой является мнение о том, что морковка готова к выкапыванию, когда ее ботва побурела.

Но побурение надземной части растения может быть вызвано не только биологической спелостью плодов, но и различными заболеваниями. Этот признак также не является точным.

Самое главное, на что стоит обратить внимание при уборке урожая моркови, – это сроки, которые указаны на задней стороне семенной упаковки.

Производители всегда чётко прописывают примерное время созревания плодов, на это и стоит ориентироваться.

Однако не всегда удаётся точно помнить, где и какой сорт посажен (ввиду разнообразия сортов на участке). В этом случае обращаем внимание на развитие корнеплодов.

Одним из самых распространённых сейчас сортов моркови является Нантская.

Зрелая морковь имеет продолговатую цилиндрическую форму с затупленным кончиком.

Если при выдергивании корнеплода, мы видим заострённый конец, то значит овощ еще не готов к уборке.

Другой среднеспелый сорт - Шантанэ Роял. Спелость проверяем по наличию на корнеплоде тоненьких волосков.

Если они по бокам стали появляться – овощ готов к уборке.

Важно: эти самые волоски с овощеводом могут сыграть злую шутку.

В случае с затягиванием сбора урожая моркови боковые корешки будут забирать часть влаги из самого корнеплода, что спровоцирует его увядание, а затем и сокращение сроков хранения. 

Позднеспелым сортам моркови можно «разрешить» понежиться в земле ещё несколько дней после похолодания до +6-7°.

В это время корнеплоды хорошо наливаются и накапливают сахар, полезные элементы, а значит и улучшают свои вкусовые качества.

Морковь – морозостойкая культура, однако не стоит её проверять на прочность первыми заморозками.

Минимальная температура, при которой «корешки» могут всё ещё находиться на грядке, - +5°

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
12:00

Светлана Игнатьева

Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot дебютировали на красной дорожке Грэмми-2024

Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot дебютировали на красной дорожке Грэмми-2024

Хотя пара впервые появилась вместе на церемонии, ее отношения начались еще в январе 2022 года, у нее есть годовалый сын Сидни.
Алиса Семенова
11:57

Алиса Семенова

Самые загадочные места России: любопытные факты

Самые загадочные места России: любопытные факты

В России есть множество странных и загадочных мест, их история наполнена различными мифами, тайнами и загадками.
Светлана Игнатьева
11:22

Светлана Игнатьева

Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

Перепалка знаменитостей началась с того, что Гордон попросил Кологривого сформулировать свою мысль четче, артисту критика не понравилась.
Алиса Семенова
11:11

Алиса Семенова

О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

Знак можно встретить на стекле не только гражданского автомобиля, но даже на стёклах некоторых такси.
Светлана Игнатьева
11:07

Светлана Игнатьева

Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

Актер ушел из жизни почти сразу после того, как отметил пятидесятилетний юбилей.
Светлана Игнатьева
10:57

Светлана Игнатьева

На церемонии вручения премии «Грэмми» назвали лучшую песню 2023-го года

На церемонии вручения премии «Грэмми» назвали лучшую песню 2023-го года

Такой чести была удостоена композиция What Was I Made For? исполнительницы Билли Айлиш.
Алиса Семенова
10:54

Алиса Семенова

Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

О вреде пальмового масла написано и сказано много, встречая этот ингредиент в продуктах, мы обычно спешим их отложить.
article_image 12:07

Буланова не заключила брачный контракт с молодым мужем Рудневым

Татьяна Буланова удивила признанием, что никакой брачный контракт со своим молодым супругом Валерием Рудневым подписывать не стала.

article_image 12:06

Наследник Трампа заметил, что в руках у палестинцев американские автоматы

Сын Дональда Трампа на своей странице в соцсети указал на то, что в руках у палестинцев американские автоматы M4.

article_image 12:05

Пожилые люди напрокат в Японии: что это за странный сервис в стране восходящего солнца

В Японии есть такой необычный сервис, название которого "Старики напрокат". Посредством такой услуги каждый может выбрать старичка и пригласить к себе пожить.