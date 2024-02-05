Огородники рассказали о лучших сроках уборки моркови

Еще одной грубой ошибкой является мнение о том, что морковка готова к выкапыванию, когда ее ботва побурела.

Но побурение надземной части растения может быть вызвано не только биологической спелостью плодов, но и различными заболеваниями. Этот признак также не является точным.

Самое главное, на что стоит обратить внимание при уборке урожая моркови, – это сроки, которые указаны на задней стороне семенной упаковки.

Производители всегда чётко прописывают примерное время созревания плодов, на это и стоит ориентироваться.

Однако не всегда удаётся точно помнить, где и какой сорт посажен (ввиду разнообразия сортов на участке). В этом случае обращаем внимание на развитие корнеплодов.

Одним из самых распространённых сейчас сортов моркови является Нантская.

Зрелая морковь имеет продолговатую цилиндрическую форму с затупленным кончиком.

Если при выдергивании корнеплода, мы видим заострённый конец, то значит овощ еще не готов к уборке.

Другой среднеспелый сорт - Шантанэ Роял. Спелость проверяем по наличию на корнеплоде тоненьких волосков.

Если они по бокам стали появляться – овощ готов к уборке.

Важно: эти самые волоски с овощеводом могут сыграть злую шутку.

В случае с затягиванием сбора урожая моркови боковые корешки будут забирать часть влаги из самого корнеплода, что спровоцирует его увядание, а затем и сокращение сроков хранения.

Позднеспелым сортам моркови можно «разрешить» понежиться в земле ещё несколько дней после похолодания до +6-7°.

В это время корнеплоды хорошо наливаются и накапливают сахар, полезные элементы, а значит и улучшают свои вкусовые качества.

Морковь – морозостойкая культура, однако не стоит её проверять на прочность первыми заморозками.

Минимальная температура, при которой «корешки» могут всё ещё находиться на грядке, - +5°