Специалисты указали на неочевидные причины головной боли

09:35 2024-02-05
Специалисты указали на неочевидные причины головной боли

Доктор отметила, что даже плохие отношения с родственниками могут вызвать проблему.

Объясняется это негативным влиянием стресса и эмоционального давления на организм. С возрастом пациента ситуация может стать хуже.

Ковальская перечислила основные проблемы в отношениях родителей и детей, которые способны привести к развитию головных болей у последних.

В первую очередь доктор отметила критику и разочарование в ребенке. Малыш в итоге может замкнуться в себе. Даже повзрослев, он может быть всегда недоволен своими действиями.

Излишний контроль тоже вреден. Как пояснила медик, это приводит к тому, что «развивает» головную боль как симптом, в который можно «сбежать».

Еще одна причина болезни – эмоциональная холодность мамы и папы. В этом случае боль будет являться способом привлечения внимания, чтобы потом удовлетворить потребность в заботе и внимании.

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