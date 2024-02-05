Фантастическая история жизни знаменитой Соньки Золотой Ручки

Повзрослев, благодаря своей несказанной изобретательности и изворотливости, она смогла превратиться в самую настоящую живую легенду.
Ей не составляло никакого труда в мгновение ока перевоплотиться из госпожи в горничную, из монахини в светскую даму, из девушки в мужчину.
Она была чрезвычайно привлекательной особой: прекрасная фигура, правильные черты лица, невероятные гипнотические глаза с сексуальной поволокой.
Неудивительно, что этой авантюристке удавались самые немыслимые и необъяснимые махинации.
Воровать Соня начала еще девчонкой. Изначально было мелкое воровство, затем игры на деньги, а потом и гениальные аферы.
Промышляла она в гостиницах, ювелирных магазинах, подъездах не только многих городов России (Москва, Петербург, Одесса, Варшава), но и в некоторых столицах Европы.
Разработанный ею метод гостиничных краж - "Гутен морген" - практически никогда не давал сбоя.
Надев на туфли войлочные тапки, она на рассвете проникала в номер и прямо возле спящих хозяев собирала все ценности и деньги.
Заслышав проснувшегося владельца, Софья как ни в чем не бывало начинала раздеваться.
Запричитав, что случайно ошиблась номером и изобразив крайнюю растерянность, аферистка приносила множества извинений и исчезала за дверью, не забыв прихватить наполненную суму.
Однако, сострадание было девушке не чуждо. Как-то Соня оказалась в номере спящего бледного юноши.
Увидав на столе револьвер и стопку писем, девушка заинтересовалась.
Из письма изможденного молодого человека к матери, Софья поняла, что юношу, совершившего кражу казенных денег, разоблачили, и теперь он вынужден покончить с собой.
Испытав жалость к "товарищу по ремеслу", она оставила ему на столе 500 рублей и бесшумно растворилась за дверью.
Однажды, после очередной кражи, Соня узнала из газет, что украла последние 5000 рублей у вдовы с двумя детьми.
Раскаявшись, девушка отослала бедной женщине украденную сумму с извинениями и убеждениями хранить свои сбережения понадежнее.
В воровском ремесле Золотой Ручке равных практически не было.
Она с легкостью "обувала" ювелирные магазины прямо на глазах владельцев, непринужденно и ощутимо облегчала кошельки генералов и банкиров, путешествующих поездами.
Когда блестящей аферистке надоело работать в одиночку, она организовала шайку, безоговорочно подчинявшуюся своей предводительнице.
Когда осенью 1880 года любовник Соньки - Вольф Бромберг - подставил ее, удача навсегда отвернулась от великолепной мошенницы.
С этого времени ее несколько раз привлекали к суду, сажали в тюрьму, били плетьми и ссылали на каторгу.
Несколько раз Сонька совершала побеги и была поймана. Ее побег из вольного поселения на Сахалине оказался последним.
Через несколько дней после того, как измученную и истощенную, конвойные нашли и вернули ее в поселок, самая знаменитая аферистка умерла.
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