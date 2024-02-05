Фантастическая история жизни знаменитой Соньки Золотой Ручки

09:42 2024-02-05
Фантастическая история жизни знаменитой Соньки Золотой Ручки

Известную воровку Соньку Золотую Ручку при рождении назвали Шейндля-Сура Лейбова Соломониак-Блювштейн.

Повзрослев, благодаря своей несказанной изобретательности и изворотливости, она смогла превратиться в самую настоящую живую легенду.

Ей не составляло никакого труда в мгновение ока перевоплотиться из госпожи в горничную, из монахини в светскую даму, из девушки в мужчину.

Она была чрезвычайно привлекательной особой: прекрасная фигура, правильные черты лица, невероятные гипнотические глаза с сексуальной поволокой.

Неудивительно, что этой авантюристке удавались самые немыслимые и необъяснимые махинации.

Воровать Соня начала еще девчонкой. Изначально было мелкое воровство, затем игры на деньги, а потом и гениальные аферы.

Промышляла она в гостиницах, ювелирных магазинах, подъездах не только многих городов России (Москва, Петербург, Одесса, Варшава), но и в некоторых столицах Европы.

Разработанный ею метод гостиничных краж - "Гутен морген" - практически никогда не давал сбоя.

Надев на туфли войлочные тапки, она на рассвете проникала в номер и прямо возле спящих хозяев собирала все ценности и деньги.

Заслышав проснувшегося владельца, Софья как ни в чем не бывало начинала раздеваться.

Запричитав, что случайно ошиблась номером и изобразив крайнюю растерянность, аферистка приносила множества извинений и исчезала за дверью, не забыв прихватить наполненную суму.

Однако, сострадание было девушке не чуждо. Как-то Соня оказалась в номере спящего бледного юноши.

Увидав на столе револьвер и стопку писем, девушка заинтересовалась.

Из письма изможденного молодого человека к матери, Софья поняла, что юношу, совершившего кражу казенных денег, разоблачили, и теперь он вынужден покончить с собой.

Испытав жалость к "товарищу по ремеслу", она оставила ему на столе 500 рублей и бесшумно растворилась за дверью.

Однажды, после очередной кражи, Соня узнала из газет, что украла последние 5000 рублей у вдовы с двумя детьми.

Раскаявшись, девушка отослала бедной женщине украденную сумму с извинениями и убеждениями хранить свои сбережения понадежнее.

В воровском ремесле Золотой Ручке равных практически не было.

Она с легкостью "обувала" ювелирные магазины прямо на глазах владельцев, непринужденно и ощутимо облегчала кошельки генералов и банкиров, путешествующих поездами.

Когда блестящей аферистке надоело работать в одиночку, она организовала шайку, безоговорочно подчинявшуюся своей предводительнице.

Когда осенью 1880 года любовник Соньки - Вольф Бромберг - подставил ее, удача навсегда отвернулась от великолепной мошенницы.

С этого времени ее несколько раз привлекали к суду, сажали в тюрьму, били плетьми и ссылали на каторгу.

Несколько раз Сонька совершала побеги и была поймана. Ее побег из вольного поселения на Сахалине оказался последним.

Через несколько дней после того, как измученную и истощенную, конвойные нашли и вернули ее в поселок, самая знаменитая аферистка умерла.

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