В Америке озаботились проявлениями у граждан психоза, вызванного каннабисом

09:48 2024-02-05
В Америке озаботились проявлениями у граждан психоза, вызванного каннабисом

Исследования показали, что в последние пять лет отмечен рост посещений отделений неотложной помощи людям, употребляющим каннабис.

Жительница Калифорнии смогла избежать тюремного заключения за нанесение смертельного удара ножом своему парню потому, что прокуроры назвали это эпизодом психоза, вызванного каннабисом.

Вопросы связи между марихуаной и психическими заболеваниями сегодня очень актуальны в США, пишет Уahoo.com. 

По данным Национального института психического здоровья, психоз может быть вызван целым рядом причин. Но медработники все чаще отмечают провокацию этого заболевания употреблением наркотиков, в том числе и марихуаны.

В частности, психиатр, генеральный директор и соучредитель Compass Health Centerдоктор Дэвид Шрайбер заявил, что, согласно проведенным с 2019 года исследованиям, отмечается рост посещений отделений неотложной помощи в результате употребления каннабиса.

"То, что мы узнали из этих исследований, - это увеличение на 50% побочных эффектов в результате употребления каннабиса", - сказал он.

Шрайбер отметил, что это "произошло не в одночасье". По его словам, в 2019 году в Америке было 11 штатов, которые легализовали рекреационное употребление каннабиса. Сегодня это 24 штата, и к концу этого года число должно увеличиться до 29-ти.

Он заявил, что "каннабис сегодня отличается от каннабиса предыдущих поколений". Если в 1990-х годах его концентрация колебалась в пределах 4%, то сегодня это число приближается к 20%. То есть степень воздействия в пять раз больше.

Медицинское сообщество призвало власти страны повысить уровень информированности населения об опасности наркотика, а родителей - к контролю за детьми-подростками во избежание таких увлечений. А также напомнили, что в случае зависимости человеку можно помочь медицинскими способами лечения.

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