В Америке озаботились проявлениями у граждан психоза, вызванного каннабисом

Жительница Калифорнии смогла избежать тюремного заключения за нанесение смертельного удара ножом своему парню потому, что прокуроры назвали это эпизодом психоза, вызванного каннабисом.

Вопросы связи между марихуаной и психическими заболеваниями сегодня очень актуальны в США, пишет Уahoo.com.

По данным Национального института психического здоровья, психоз может быть вызван целым рядом причин. Но медработники все чаще отмечают провокацию этого заболевания употреблением наркотиков, в том числе и марихуаны.

В частности, психиатр, генеральный директор и соучредитель Compass Health Centerдоктор Дэвид Шрайбер заявил, что, согласно проведенным с 2019 года исследованиям, отмечается рост посещений отделений неотложной помощи в результате употребления каннабиса.

"То, что мы узнали из этих исследований, - это увеличение на 50% побочных эффектов в результате употребления каннабиса", - сказал он.

Шрайбер отметил, что это "произошло не в одночасье". По его словам, в 2019 году в Америке было 11 штатов, которые легализовали рекреационное употребление каннабиса. Сегодня это 24 штата, и к концу этого года число должно увеличиться до 29-ти.

Он заявил, что "каннабис сегодня отличается от каннабиса предыдущих поколений". Если в 1990-х годах его концентрация колебалась в пределах 4%, то сегодня это число приближается к 20%. То есть степень воздействия в пять раз больше.

Медицинское сообщество призвало власти страны повысить уровень информированности населения об опасности наркотика, а родителей - к контролю за детьми-подростками во избежание таких увлечений. А также напомнили, что в случае зависимости человеку можно помочь медицинскими способами лечения.