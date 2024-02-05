Любопытная история появления первого мороженого

09:51 2024-02-05
Любопытная история появления первого мороженого

Более 3 тыс. лет назад богатые китайцы угощали гостей холодным десертом (фруктовый сок, кусочки фруктов, лед), император Тангу решил добавить туда молоко.

Римский император Нерон в 4 веке до н.э. приказал своим подчиненным приготовить лед с привезенными горными фруктами.

В конце 13 века уже нашей эры венецианский пилигрим Марко Поло изобрел свой рецепт холодного щербета, который пришелся по вкусу королевским особам.

Придворные повара тщательно оберегали рецепт приготовления мороженого.

Во времена правления французской королевы Екатерины Медичи он считался государственной тайной, за распространение которой приговаривали к смертной казни.

Причина такого трепетного отношения монархов к секретам приготовления этого продукта банальна - деньги.

Короли установили монополию на мороженое. Это было супердорогое лакомство, которое приносило огромные доходы в казну.

Еще в начале 20 века мороженое было очень дорогим десертом, но интенсивное развитие холодильной промышленности сделало мороженое одним из самых доступных лакомств для всех категорий населения.

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