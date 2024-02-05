Найденные в глубокой пещере Германии кости могут кардинально изменить историю человечества

Микроскопические фрагменты белка и ДНК, извлеченные из костей, обнаруженных на глубине 8 метров, показали: неандертальцы и люди могли жить бок о бок в Северной Европе еще 45 000 лет назад, пишет Уahoo.com.

Окаменелости были обнаружены в пещере в районе города Ранис в Восточной Германии. Их генетический анализ показал, что создателями характерных каменных орудий в форме листьев были люди, а не неандертальцы, как считалось до этого.

“Пещера Ранис является свидетельством первого расселения Homo sapiens в более высоких широтах Европы. Оказывается, каменные артефакты, которые, как считалось, были изготовлены неандертальцами, на самом деле были частью инструментария раннего Homo sapiens”, - рассказал автор исследования, профессор Коллеж де Франс в Париже Жан-Жак Хублин.

По его словам, это в корне меняет прежние знания об этом периоде, и Homo sapiens достиг северо-западной Европы задолго до исчезновения неандертальцев в юго-западной Европе.

Открытие означает, что две группы, которые когда-то скрещивались и оставили в живых большинство современных людей со следами ДНК неандертальцев, возможно, пересекались в течение нескольких тысяч лет.

Результаты исследований ученые опубликовали в журналах Nature и Nature Ecology & Evolution.

Согласно исследованиям, стиль каменных орудий, найденных в Ранисе, также был обнаружен в других местах по всей Европе.

Чтобы определить, кто изготовил артефакты, команда проводила раскопки в пещере Ильзенхеле близ Раниса с 2016 по 2022 годы.

Когда пещера была впервые раскопана в 1930-х годах, были найдены и проанализированы только инструменты. На этот раз команда смогла копать глубже и более систематично, в конечном счете впервые обнаружив там окаменелости человека.

“Задача состояла в том, чтобы раскопать всю 8-метровую последовательность сверху донизу, надеясь, что некоторые отложения остались от раскопок 1930-х годов”, - уточнил соавтор исследования, исследователь из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге и Института эволюционной антропологии Макса Планка Марсель Вайс.

Экспертам повезло найти скалу толщиной 1,7 метра, которую не смогли преодолеть предыдущие экскаваторы. После удаления этой породы вручную были вскрыты следующие слои и найдены окаменелости человека.

Ученые использовали белки, извлеченные из фрагментов костей, для идентификации найденных ими останков животных и человека. Этот метод известен как палеопротеомика. Он позволяет ученым идентифицировать кости человека и животных, когда их форма неясна.