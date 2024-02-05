Популярные сорта огурцов, которые будут давать плоды до осени

10:03 2024-02-05
Популярные сорта огурцов, которые будут давать плоды до осени

Можно выбрать подходящие сорта и сажать огурцы волнообразно, с разными сроками созревания, а потом наслаждаться до самой осени.

Кураж - самоопыляющийся гибрид, по истечении 50-55 дней после появления всходов появляются хрустящие зеленцы.

Имеет достаточно длинные плети, необходимо формирование куста. Редко болеет и стойко переносит неблагоприятные климатические условия.

Даёт большое количество плодов. Они тёмно-зелёные, с легкими бледными штрихами, тонкой кожицей, большим количеством бугорков и колючек. Мякоть хрустящая, сочная, сладковатая.

Домовёнок достигает полного созревания на 55-60 день после появления ростков.

Кусты интенсивно ветвятся, сорт устойчив к комплексу болезней и обладает длительным периодом плодоношения, что позволяет собирать урожай до глубокой осени.

Лучше подходит для выращивания в открытом грунте. Кожица тонкая, но устойчива к повреждениям. Огурчики хрустящие, у них сладкий вкус с ароматом свежести.

Ёжик хорошо растёт в теплице, парнике, на грядке в открытом грунте.

Стойко переносит колебания температуры, огурцы никогда не перерастают.

Если пропустить срок сбора урожая, зеленцы не испортятся, не пожелтеют, дальше расти не будут.

Внутри плода не образуют пустоты.

Огурец Обхрустишься - это гибрид, который радует своей неприхотливостью.

Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия, имеет защиту от болезней и грибков.

Период плодоношения длится до глубокой осени. Корнишоны имеют превосходный вкус и отличный иммунитет.

Идеальны для употребления в свежем виде. При консервации плоды сохраняют цвет, форму, в них не образуются пустоты.

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