Секреты успешного использования торфяных таблеток от опытных дачников

10:11 2024-02-05
Секреты успешного использования торфяных таблеток от опытных дачников

Существует множество способов выращивания рассады, но многие огородники отдают предпочтение торфяным таблеткам, и это неспроста.

В торфяных таблетках можно выращивать любые растения, главное, правильно выбрать диаметр, размер берут с учётом величины семян и будущего растения.

Торфяные таблетки идеально подойдут для растений, которые плохо переносят пикировку или пересадку.

Да и пересадка растений, которые выросли в таблетках, потребует минимум усилий.

Перед высадкой семян таблетки нужно подготовить.

Для этого следует замочить их в растворе марганцовки, а вот семена в этом случае можно не замачивать.

На дно ёмкости парника, куда будем помещать таблетки, нужно насыпать вермикулит или перлит, они будут забирать ненужную влагу.

Она может спровоцировать гниение корней. В случае пересыхания почвы внесенная добавка отдаёт обратно влагу.

В торфяных таблетках хорошо выращивать мелкие семена, которые не требуют заглубления в почву.

Приспособления занимают мало места, можно производить полив всех растений сразу.

Таблетки упрощают уход, если семечко по каким-либо причинам не взошло, можно посадить другое.

Легко можно переставлять емкости с одного места на другое, менять местами поштучно, если семена всходят неравномерно.

Пересадка занимает меньше времени, хорошо сохраняется корневая система.

Торфяные таблетки удобно пересаживать в более объёмную ёмкость без повреждения корней.

Посадив семена в торфяные таблетки, можно создать благоприятный микроклимат и вырастить без труда крепкую здоровую рассаду.

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