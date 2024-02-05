Правила выращивания зелени на подоконнике зимой: советы экспертов

Укроп холодоустойчивое, светолюбивое растение. На улице в открытом грунте вырастить его не составляет труда.

На подоконниках ароматную зелень укропа получить тоже несложно.

Для посадки берем глубокую тару, не менее 15 см. В контейнерах, ящиках, горшках должно быть дренажное отверстие на дне.

Тару тщательно вымыть и продезинфицировать, чтобы исключить заражение вредителями и грибками

Для посадки не нужно брать кислую почву, подойдёт лёгкий питательный грунт.

Можно купить грунт для рассады или приготовить самим: взять дерновую землю и перегной в равных частях.

На дно ёмкости выкладываем любой дренаж, а затем приготовленную почвосмесь.

Перед посадкой семена укропа замачиваем на двое суток, меняя воду.

Семена, которые опустились на дно, берём для посадки, у них будет наилучшая всхожесть.

Затем семечки немного просушиваем и приступаем к посадке.

Почву проливаем кипятком или слабым раствором марганцовки.

Перед посадкой делаем бороздки, глубиной около 1 см, расстояние между рядами около 6 мм.

Аккуратно раскладываем семена на расстоянии друг от друга, густо не высеваем, чтобы не пришлось прореживать, и засыпаем землей.

Закрываем плёнкой и убираем в тёплое место. Как только появятся всходы, укрытие снимаем и выставляем на подоконник.

Следим за влажностью грунта, воздуха, проводим своевременный полив, опрыскивание растений.

По мере роста ёмкость необходимо поворачивать, меняя положение растений на подоконнике по отношению к свету, чтобы зелень кустилась равномерно.

Досвечивать надо в утренние и вечерние часы, если есть возможность, ночную температуру уменьшать, тогда укроп не будет вытягиваться.

Лучше выращивать позднеспелые и среднеспелые сорта укропа, они имеют лучший аромат и пышные кустики.

Подойдут низкорослые виды: Преображенский, Аллигатор, Редут.