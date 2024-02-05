Выращивание тыквы в открытом грунте: основные моменты

10:25 2024-02-05
Выращивание тыквы в открытом грунте: основные моменты

Тыква - теплолюбивое растение, чтобы получить достойный урожай, выращиваем всегда через рассаду.

Выбираем плодородную грядку, на которой росла капуста или картофель.

Хотя тыква плохо переносит пересадку, не высаживаем её прямо на улицу, так как овощу могут угрожать весенние заморозки.

Семена перед посадкой замачиваем в слабом растворе марганцовки в тёплой воде на полчаса.

Затем выкладываем на чайное блюдечко на тряпочку и прикрываем вторым слоем.

Убираем в тёплое место, если семена всхожие, то они примерно на пятый день проклёвываются.

Высаживаем каждое проклюнувшееся семечко в отдельный стаканчик или в торфяной горшочек и выставляем на свет.

Высаживаем на улицу, когда почва прогреется на 12 градусов и не будет возвратных заморозков.

Делаем лунки, проливаем горячей водой со слабым раствором марганцовки.

После этого высаживаем рассаду, не повредив корешки.

Чтобы она быстрей прижилась, на неделю укрываем плёнкой или банками. Когда установиться тёплая погода, снимаем укрытие.

Высаживаем на солнечную грядку. В уходе главное во время поливать, рыхлить почву, пропалывать сорняки, прищипывать плети.

Когда образуется до 3-5 плодов, прищипываем верхушку у плети, чтобы получить более крупные плоды.

Подкармливаем настоем крапивы, который готовим также для огурцов, кабачков.

Несколько раз за лето подкармливаем древесной золой.

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