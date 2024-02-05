Во Франции поймали босса итальянской мафии, сбежавшего год назад из тюрьмы с помощью связанных простыней

Босс итальянской мафии, который в прошлом году сбежал из тюрьмы строгого режима, используя для этого простыни, был схвачен во Франции, сообщает Уahoo.com.

40-летнего главу мафии Гаргано в южном итальянском регионе Апулия Марко Радуано поймали в роскошном ресторане на Корсике во время ужина со спутницей.

Его задержало то же подразделение по борьбе с мафией, которое захватило другого криминального авторитета - Маттео Мессину Денаро, почти три десятилетия находившегося в бегах.

Был задержан и правая рука Радуано - Джанлуиджи Трояно, который бежал из-под домашнего ареста в 2021 году после снятия электронного браслета. Он был арестован в четверг в испанской Гранаде, когда забирал посылку из пункта обслуживания.

Побег Радуано на простынях, привязанных к окну тюрьмы, был зафиксирован камерами наблюдения пенитенциарного учреждения. Он длился 16 секунд, и охранники не заметили бежавшего мафиози и не пустились за ним в погоню. По этому факту было проведено внутреннее расследование в тюрьме строгого режима.

Радуано отбывал 24-летний тюремный срок за незаконный оборот наркотиков. После побега его заочно приговорили к пожизненному заключению, он был включен в десятку самых опасных беглецов в списке Европола.