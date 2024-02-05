Пускать пса в постель полезно для здоровья, об этом говорят ученые

10:38 2024-02-05
Пускать пса в постель полезно для здоровья, об этом говорят ученые

Если вы запрещаете своей собаке спать в вашей постели, ученые рекомендуют пересмотреть эти правила.

Правила свои в каждом доме: где-то собакам даже можно есть со стола и лежать на хозяйском диване, а где-то животному закрыт доступ в спальню.

Четвероногие друзья не обижаются: обычно у них есть собственная лежанка, на которую не покушаются хозяева.

Для них даже делают модные дизайнерские диваны! Однако оказывается, тесное общение с собакой полезно в первую очередь для самих хозяев.

Может быть, в вашем доме не принято пускать собаку в постель? Или вы вообще оставляете животное на ночь за дверью спальни?

Ученые советуют пересмотреть свои взгляды, если вы хотите спать крепче и глубже. А ведь хороший сон гарантирует отличное начало дня!

Исследователи поговорили почти с тысячей женщин — 962 — и расспросили их, с кем они привыкли делить постель.

Больше половины опрошенных — 57% спали с другим человеком, еще 55% — с собакой, а 31% участниц опроса пускали в постель кошку.

После этого они предложили участницам эксперимента понаблюдать за сном. Самыми выспавшимися оказались одинокие хозяйки собак.

Ученые предполагают, что причина этого в том, что биологические ритмы собак совпадают с человеческими.

Кроме того, хозяева собак раньше ложатся и раньше встают — а значит, больше успевают. Ведь этот мир «заточен» под жаворонков.

Еще один повод пригласить питомца в свою постель — чувство комфорта и безопасности.

Оказалось, что совместный сон с собакой ощущается как более безопасный.

Поэтому хозяева засыпают быстрее и их сон более глубокий — и они лучше высыпаются и чувствуют себя лучше.

Конечно же, существуют и другие способы заснуть быстрее и выспаться.

Но тем не менее, партнеры-люди не дают такого эмоционального комфорта.

Кроме того, собаки не пинаются и не храпят, хотя людей от последнего тоже можно спасти.

Присутствие псов в постели доставляет меньше беспокойства хозяевам.

А вот кошки в этом смысле совершенно никудышная компания — они постоянно нарушают сон хозяев.

Усатые пушистики шастают по ночам, требуют еды, чистый лоток и поиграть в самое неподходящее время или просто гоняются за невидимыми чудовищами прямо по спящим людям.

Впрочем, если верить этому исследованию, делить постель с людьми не намного комфортнее.

Так что немедленно отселяйте мужа на диван и заводите собаку — и крепкий сон вам гарантирован.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
12:00

Светлана Игнатьева

Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot дебютировали на красной дорожке Грэмми-2024

Келли Осборн и Сид Уилсон из Slipknot дебютировали на красной дорожке Грэмми-2024

Хотя пара впервые появилась вместе на церемонии, ее отношения начались еще в январе 2022 года, у нее есть годовалый сын Сидни.
Алиса Семенова
11:57

Алиса Семенова

Самые загадочные места России: любопытные факты

Самые загадочные места России: любопытные факты

В России есть множество странных и загадочных мест, их история наполнена различными мифами, тайнами и загадками.
Светлана Игнатьева
11:22

Светлана Игнатьева

Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

Перепалка знаменитостей началась с того, что Гордон попросил Кологривого сформулировать свою мысль четче, артисту критика не понравилась.
Алиса Семенова
11:11

Алиса Семенова

О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

Знак можно встретить на стекле не только гражданского автомобиля, но даже на стёклах некоторых такси.
Светлана Игнатьева
11:07

Светлана Игнатьева

Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

Актер ушел из жизни почти сразу после того, как отметил пятидесятилетний юбилей.
Светлана Игнатьева
10:57

Светлана Игнатьева

На церемонии вручения премии «Грэмми» назвали лучшую песню 2023-го года

На церемонии вручения премии «Грэмми» назвали лучшую песню 2023-го года

Такой чести была удостоена композиция What Was I Made For? исполнительницы Билли Айлиш.
Алиса Семенова
10:54

Алиса Семенова

Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

О вреде пальмового масла написано и сказано много, встречая этот ингредиент в продуктах, мы обычно спешим их отложить.
article_image 12:08

Оливия Родриго призналась, что спит по 14 часов между концертами на гастролях

Исполнительница и автор композиций Оливия Родриго сообщила в интервью изданию People о своем предстоящем турне с альбомом под названием "Guts".

article_image 12:08

Песков сообщил, что людям, решившим вернуться в Россию после отъезда на фоне СВО, ничего не угрожает

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что "Родина угрожать не может".

article_image 12:07

Буланова не заключила брачный контракт с молодым мужем Рудневым

Татьяна Буланова удивила признанием, что никакой брачный контракт со своим молодым супругом Валерием Рудневым подписывать не стала.