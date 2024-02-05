Восьмилетняя бразильская девочка - самый юный астроном в мире

10:44 2024-02-05
Восьмилетняя бразильская девочка - самый юный астроном в мире

Николь Оливейра − бразильская девочка восьми лет от роду, известная как самый молодой любитель астрономии в мире.

Девочка занимается поиском астероидов в рамках связанной с НАСА программой, посещает международные семинары и встречается с ведущими научными деятелями своей страны.

Проект под названием «Охотники за астероидами» призван познакомить молодых людей с наукой, дав им возможность совершить собственные космические открытия.

Он находится в ведении Международного астрономического поискового сотрудничества, гражданской научной программы, связанной с НАСА, в партнерстве с министерством науки Бразилии.

Сияя от гордости, Николь рассказала в интервью порталу AFP, что она уже нашла 18 астероидов.

«Я назову им имена бразильских ученых или членов моей семьи, в честь мамы или папы», — заявила она.

На подтверждение ее открытий может уйти пара лет, но если они окажутся верными, то Оливейра станет самым молодым человеком в мире, официально открывшим астероид, побив рекорд 18-летнего итальянца Луиджи Саннино.

«У нее действительно глаз-алмаз. Она сразу же замечает на фотографиях точки, похожие на астероиды, и часто советует своим одноклассникам, когда они не уверены, что отыскали что-то полезное», — рассказал Хелиомарцио Родригес Морейра, учитель астрономии Оливейры в частной школе в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

Девочка получает стипендию, что и позволяет ей брать уроки в частном заведении.

«Самое главное, что она делится своими знаниями с другими детьми. Она способствует распространению науки», — добавил Морейра.

На своем канале в YouTube Николинья взяла интервью у таких влиятельных фигур, как бразильский астроном Дуилия де Мелло, который принимал участие в открытии сверхновой под названием SN 1997D.

Оливейра встретилась с министром науки, а также с астронавтом Маркосом Понтесом, единственным бразильцем на сегодняшний день, побывавшим в космосе.

Что касается собственных амбиций, Николинья хочет стать аэрокосмическим инженером.

«Я хочу создавать ракеты. Я бы с удовольствием поехала в Космический центр Кеннеди в НАСА во Флориде, чтобы увидеть все своими глазами», — сказала она.

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