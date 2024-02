На церемонии вручения премии «Грэмми» назвали лучшую песню 2023-го года

66-я церемония вручения премии «Грэмми» состоялась в Лос-Анджелесе. Какая песня названа лучшей в 2023 году?

Как сообщают СМИ, на этот раз премии «Грэмми» удостоена исполнительница Билли Айлиш, песня What Was I Made For? которой была признана лучшей в 2023-м году.

Кроме нее, на звание лучшей также претендовали композиции Flowers Майли Сайрус, Dance the Night Дуа Липы, Butterfly Джона Батиста, A&W Ланы Дель Рей, Kill Bill SZA и Anti-Hero Тейлор Свифт и Vampire Оливии Родриго.

Певица Майли Сайрус получила награду «Грэмми» за лучшее сольное исполнение композиции Flowers, а Тейлор Свифт - статуэтку за пластинку Midnights. Для певицы это 13-я премия в ее карьере.

К слову, награду ей вручила Селин Дион, которая сама была обладательницей «Грэмми» 27 лет назад.

Национальная академия звукозаписи США с 1959 года ежегодно вручает премию «Грэмми» музыкантам, продюсерам, звукорежиссерам.