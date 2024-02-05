Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

Звезда кино и театра Алексей Агапов ушел из жизни на другой день после своего 50-летнего юбилея, пишет СтарХит.
Об уходе заслуженного актера Удмуртской республики сообщили в пресс-службе Государственного русского драматического театра республики, где он служил.
Причина смерти при этом не называется.
Поклонники знают артиста по его ролям в сериале «Содержанки». Агапов также играл Хоботова в постановке «Покровские ворота», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж», Полония в «Гамлете», Толстого в «Отрочестве», был занят и в других спектаклях.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__