Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

11:07 2024-02-05
Умер звезда «Содержанок» Алексей Агапов

Актер ушел из жизни почти сразу после того, как отметил пятидесятилетний юбилей.

Звезда кино и театра Алексей Агапов ушел из жизни на другой день после своего 50-летнего юбилея, пишет СтарХит.

Об уходе заслуженного актера Удмуртской республики сообщили в пресс-службе Государственного русского драматического театра республики, где он служил.

Причина смерти при этом не называется.

Поклонники знают артиста по его ролям в сериале «Содержанки». Агапов также играл Хоботова в постановке «Покровские ворота», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж», Полония в «Гамлете», Толстого в «Отрочестве», был занят и в других спектаклях. 

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