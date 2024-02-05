О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

Об этом знаке знают не все, так как он предназначен для особой группы граждан. Знак в обязательном порядке должны клеить на свой автомобиль глухонемые или глухие водители.

Эти знаки необходимо установить (приклеить) на стёкла как спереди, так и сзади автомобиля людям с нарушением слуха, если они управляют этим автомобилем.

Размер знака также задокументирован и должен быть в диаметре 16 см, а чёрные точки должны быть диаметром 4 см.

Сами точки с виду похожи на вершины перевёрнутого равностороннего треугольника. Продаётся такая наклейка в автомагазинах или можно заказать её через интернет.

Если и в интернете не удаётся найти такой знак, то его можно просто распечатать на цветном принтере.

Главное при этом соблюдать все установленные госстандартом размеры.

Какое наказание

Начиная с 2017 года, в законодательстве Российской Федерации действуют уточнения, которые определяют когда водители обязаны использовать определённые знаки и устанавливать их на своём автомобиле, в противном случае на таком автомобиле передвигаться запрещено.

Такие знаки обязаны быть, если за рулём новичок, водитель с нарушением (отсутствием) слуха, инвалид, если это учебный автомобиль, тихоход, или перевозка детей (в большинстве случаев на автобусах и микроавтобусах).

Отсутствие таких знаков относят к списку неисправностей автомобиля, с которыми запрещено передвигаться на автомобиле.

В связи с этим согласно статье 12.5 КоАП водителя ждёт штраф в размере 500 рублей. Но чаще всего на первый раз водителя могут отпустить с устным предупреждением.