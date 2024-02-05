О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

11:11 2024-02-05
О чем говорит желтый знак с черными точками на автомобиле

Знак можно встретить на стекле не только гражданского автомобиля, но даже на стёклах некоторых такси.

Об этом знаке знают не все, так как он предназначен для особой группы граждан. Знак в обязательном порядке должны клеить на свой автомобиль глухонемые или глухие водители.

Эти знаки необходимо установить (приклеить) на стёкла как спереди, так и сзади автомобиля людям с нарушением слуха, если они управляют этим автомобилем.

Размер знака также задокументирован и должен быть в диаметре 16 см, а чёрные точки должны быть диаметром 4 см.

Сами точки с виду похожи на вершины перевёрнутого равностороннего треугольника. Продаётся такая наклейка в автомагазинах или можно заказать её через интернет.

Если и в интернете не удаётся найти такой знак, то его можно просто распечатать на цветном принтере.

Главное при этом соблюдать все установленные госстандартом размеры.

Какое наказание

Начиная с 2017 года, в законодательстве Российской Федерации действуют уточнения, которые определяют когда водители обязаны использовать определённые знаки и устанавливать их на своём автомобиле, в противном случае на таком автомобиле передвигаться запрещено.

Такие знаки обязаны быть, если за рулём новичок, водитель с нарушением (отсутствием) слуха, инвалид, если это учебный автомобиль, тихоход, или перевозка детей (в большинстве случаев на автобусах и микроавтобусах).

Отсутствие таких знаков относят к списку неисправностей автомобиля, с которыми запрещено передвигаться на автомобиле.

В связи с этим согласно статье 12.5 КоАП водителя ждёт штраф в размере 500 рублей. Но чаще всего на первый раз водителя могут отпустить с устным предупреждением.

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