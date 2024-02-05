Самые загадочные места России: любопытные факты

11:57 2024-02-05
Самые загадочные места России: любопытные факты

В России есть множество странных и загадочных мест, их история наполнена различными мифами, тайнами и загадками.

Остров Большой Заяцкий

В северной части России, у Белого моря вблизи от Финляндии, есть таинственный остров. Называется он «Большой Заяцкий», а размер его – около 2,5 кв. км.

Там расположено 37 таинственных лабиринтов. Согласно исследованиям, они появились в эпоху неолита и имеют название «Ваблионы». Тайна их появления до сих пор остается нераскрытой.

Коренные жители говорят, что они имеют дверь в другой мир для душ умерших саамов, являющихся коренными уроженцами этих прекрасных природных мест.

Чтобы посмотреть эти места, можно воспользоваться авиаперелетом. Перелеты осуществляются, как правило, из Санкт-Петербурга или Московского аэропорта.

Измайловский Кремль

Он представляет собой культурный центр и рынок. Кремль выполнен в стиле традиционной русской архитектуры и изображений из местного фольклора.

Он украшен красивым фасадом, и его внешний вид заставит влюбиться в него любого посетителя.

Рядом с кремлем расположен известный всем Измайловский рынок, который был основан еще в 17 веке.

Это один из четырех рынков в Москве, где можно купить интересные национальные предметы себе в коллекцию, как память о пребывании в такой удивительной стране как Россия.

Рынок соединен с Кремлем посредством моста. Найти его можно, если пройти 10 минут от станции метро «Партизанская».

Голосов овраг: тайны перемещения сквозь время

Согласно преданиям, Голосов овраг – это место созданий из легенд и сказок, связанных со странствиями через время и восходящих к 1620 году.

Предание повествует, что у стен городских домов объявилась группа татарских всадников, выдающих себя за войско крымского хана.

Предвидя разгром в битве, они отошли в пещеру, где попали в сильный туман. Мгновенье спустя они оказались в будущем на 51 год.

Местные отметили старые вещи, которые они имели при себе, и пришли к выводу, что всадники не врут.

Еще одна из достопримечательностей этого загадочного места – священные камни, обладающие по преданию различными целебными и волшебными свойствами.

Камни имеют форму больших валунов и весят более шести тонн каждый.

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