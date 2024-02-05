Дачники рассказали, почему желтеют и осыпаются листья у вишни

К концу лета больные листья скручиваются и опадают. Подобные симптомы нельзя оставлять без должного внимания.

Деревья, зараженные коккомикозом, не успевают подготовиться к предстоящей зиме, становятся слабыми и уязвимыми к морозам, постепенно теряются вкусовые качества ягод и вовсе снижается урожайность.

Заболевание активно развивается во второй половине лета, с момента начала созревания вишни, поражая листовой аппарат. Помочь дереву можно лишь используя химические препараты: Скор, Раёк, Топаз, Хорус.

Сразу после сбора урожая проведите опрыскивание одним из этих фунгицидов. Процедуру можно совместить с обработкой от тли, используя инсектициды Децис, Актара или Каратэ.

В этот период деревья остро нуждаются в дополнительном питании. Проведите внекорневую подкормку растворимыми удобрениями с пониженным содержанием азота (не более 3%).

Опавшие листья убирайте глубоко в компост или сжигайте.

Ни в коем случае не оставляйте опад на зиму, поскольку ранней весной споры начнут мгновенно рассеиваться по вашему саду, снова заражая деревья.