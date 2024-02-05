Рыболовы рассказали, на какую наживку карась приплывет даже издалека

Кускус хорошо привлекает леща, проверено многими рыболовами.

Готовить кускус очень просто: высыпаем крупу в чашку и заливаем ее таким же объемом кипятка.

Спустя 20 минут в еще горячий кускус добавляем немного нерафинированного подсолнечного масла и все содержимое чашки тщательно перемешиваем.

Получится в меру рассыпчатая и густая каша аппетитного вида с приятным запахом.

Закармливаем кускусом точку с глубиной 1,5 метра.

Рыба собирается быстро, причем на прикормленной точке нередко можно встретить исключительно крупные экземпляры карася.

Многие рыболовы удят карася на червя либо на мастырку, которую изготавливаю по своему рецепту. Часто мастырка показывает лучший результат, чем червь.

Но использовать кускус для привлечения карася можно и даже нужно. Он эффективен в той же степени, что и дорогие готовые смеси.