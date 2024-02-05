Владельцы Tesla подсказали, как избежать проблем с электромобилями в сильные морозы

Как избежать аварии с электромобилем на морозе? Некоторые владельцы Tesla поделились с Уahoo.com тем, как им удается избегать катастроф в холода.

Издание напоминает, что в январе Tesla попала в заголовки американских газет. Десятки электромобилей тогда забили станцию подзарядки в Чикаго, пытаясь зарядиться при температуре ниже нуля градусов.

Фотографии с места происшествия вызвали критику бренда и дали скептикам в области электромобилей повод усомниться в жизнеспособности автомобилей с батарейным питанием в холодном климате.

Опытные владельцы Tesla отметили, что важно заводить свой автомобиль загодя. Приложение Tesla позволяет владельцам заранее настроить аккумулятор и температуру в салоне.

Нужно помнить, что зарядка длится 30-45 минут, и планировать ее.