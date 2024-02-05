Американка, спасая собаку от воров, бросилась на капот движущегося автомобиля

Необычный инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Женщина обедала во внутреннем дворике ресторана, когда ее французского бульдога схватили неизвестные и потянули в автомобиль марки Kia.

Владелица животного бросилась к машине и попыталась забраться внутрь, чтобы вернуть любимицу. Но ее вытолкнули наружу, и авто рвануло вперед, сообщает Уahoo.com.

Пострадавшая попыталась преградить дорогу движущемуся автомобилю, но водитель не остановился. Машина сбила жертву, и от удара ее забросило на капот. Kia продолжил движение, пока американка на повороте не слетела с авто.

Чем в итоге завершилась история, издание не уточняет.