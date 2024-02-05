Китайцы предпочитают немецкие и японские автомобили

На текущий момент самыми популярными авто в Китае считаются модели марки BYD: китайцев не отпугивает высокая стоимость и тот факт, что BYD выпускает только гибриды и электрокары.

Второе место по популярности в Китае занимают немецкие бренды, а замыкает тройку лидеров японская Toyota. Наиболее всего китайцам приходится по вкусу модель Camry.

Четвёртое место вновь за "японцами" и представлен маркой Honda, а пятое достаётся китайскому бренду Changan, который также пользуется популярностью в России.