Китайцы предпочитают немецкие и японские автомобили

На текущий момент самыми популярными авто в Китае считаются модели марки BYD: китайцев не отпугивает высокая стоимость и тот факт, что BYD выпускает только гибриды и электрокары.
Второе место по популярности в Китае занимают немецкие бренды, а замыкает тройку лидеров японская Toyota. Наиболее всего китайцам приходится по вкусу модель Camry.
Четвёртое место вновь за "японцами" и представлен маркой Honda, а пятое достаётся китайскому бренду Changan, который также пользуется популярностью в России.
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