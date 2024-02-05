Chevelle SS Никки Сиккс 1971 года продали на аукционе в Скоттсдейле за 110 000 долларов

За представленный на аукционе в Скоттсдейле в Аризоне Chevelle SS Никки Сиккс 1971 года выпуска боролись сразу несколько участников. В итоге лот был продан за 110 000 долларов.

Некоторое время он принадлежал басисту Motley Crue. Кроме того, кабриолет прошел частичную реставрацию, потому выглядел как новый, сообщает Уahoo.com.

Автомобиль сохранил свой клюквенно-красный заводской цвет, двигатели в Chevy в отличном состоянии.

При этом он оснащен 3-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним расположением 3,55. Эксперты считают, что это может выручить в поездках по городу или по открытой и даже каменистой дороге.

По одной из версий, на высокую стоимость могла повлиять принадлежность машины знаменитости. Однако и в целом цены на классические автомобили в США выросли.