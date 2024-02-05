Российские автосалоны массово отказываются обслуживать китайские машины

В частности, автосалоны и дилерские центры России зачастую отказывают в обслуживании обладателям китайских машин марок Geely, Exeed и Li Auto, которые были ввезены в страну по параллельному импорту. Также возникают проблемы с обслуживанием китайских авто Changan.

В дилерских центрах утверждают, что автосалоны не в состоянии провести диагностику и ремонт некоторых китайских моделей из-за отсутствия русификации.

В компании Geely Motors Russia сообщили, что российские автосалоны не обладают данными о китайских автомобилей, попавших в РФ по параллельному импорту. Именно данное обстоятельство осложняет обслуживание и диагностику "китайцев".